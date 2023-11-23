3大呼吸道病毒威脅升級 官員：RSV已有疫苗可打

RSV病毒顯微鏡放大照片。 (CVS藥局網站)

灣區已有呼吸道三大病毒威脅升級的趨勢，衛生官員呼籲民眾在節慶歡聚時要有警覺。今年在預防方面有一項重大進展，就是呼吸道融合病毒RSV(Respiratory Syncytial Virus)已有疫苗 可打，年滿60歲或懷孕女性獲FDA准許接種。

從感恩節開始，美國進入節慶歡聚的六個星期時段，大眾擠上飛機和汽車。接著與許多親人團聚，如果乘客或親友中有攜帶病原體的，在狹隘的空間中很容易就傳給其他人。目前的呼吸道三大威脅(triple threats)是指RSV、流感 (flu)和新冠病毒COVID-19。

聖他克拉拉縣衛生處傳染病科副主任羅伊醫師(Dr. Monika Roy)指出，三大威脅中又以RSV最受關注。這種傳染性極強的病毒，通常對免疫力 強的人只是造成輕微到中度的感冒症狀，休養一兩個星期就會自動復原。但對嬰兒或是年長者可能會導致嚴重的感染，甚至到需要住院或危及生命的地步。

從11月初開始，廢水系統檢測中發現RSV病毒大幅增加，另外，醫院急診室出現的COVID-19病人也稍有增加。流感在9月下旬曾出現一波感染潮，後來開始沉寂，目前不算嚴重。去年此時正是流感的巔峰期，目前的病例數目只有去年的十分之一。

加州從10月1日至今，確認因流感與RSV死亡的人數是14人，其中因RSV死亡的有一位是未成年，官方沒有宣布確實年齡，只說是歸類在5-18歲之間。上一年的流行季，加州有將近300人因RSV死亡，有700人因流感死亡。

灣區衛生官員指出，為了避免被感染也避免傳播病毒給別人，大家應該多多徹底的洗手。在有嬰兒、長者或免疫力不佳的人的場合，可以考慮戴上口罩保障他們。最好的保衛方式則是打這三類病毒的預防針。

RSV每年平均在全球感染6400萬人，造成16萬人死亡。過去對付RSV並沒有特別的武器。但今年5月FDA已核准兩款RSV疫苗：Arexvy和Abrysvo，滿60歲的人以及懷孕末期的婦女(懷孕32-36周)，可以到各地藥局接種，有保險的人通常是免費的。

聖他克拉拉縣衛生處孕婦與胎兒專科醫師科隆(Dr. Iris Colon)指出，孕婦通常有足夠的免疫力對抗RSV。給懷孕末期的婦女打疫苗，是讓孕婦在體內出現更強的免疫功能，並且把這種功能傳給胎兒。出生以後的第一年，嬰兒的免疫能力不足，但是有了母親贈給的免疫力就，比較容易安然度過。