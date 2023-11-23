舊金山2人涉多起商店盜竊被起訴 最多恐關3年8個月

舊金山地檢長謝安宜表示，21歲的舊金山市民托馬斯和埃里卡被指控與舊金山一系列商業盜竊案有關。（記者劉先進／攝影）

舊金山 地檢長謝安宜22日表示，21歲的舊金山市民托馬斯（Emoni Thomas）和埃里卡（Erykah Thomas）被指控與舊金山一系列商業盜竊案有關。兩人在20日過堂，針對兩項有組織零售盜竊重罪、兩項二級商業盜竊罪和兩項重大盜竊罪指控，均表示不認罪。

地檢長辦公室指控兩人於8月8日至9日與其他人一起，參與了在現舊金山中心的Bath&Body Works商店的盜竊案。加州 此前撥款200萬用於起訴零售盜竊團夥。此案也受到撥款資助。法官下令拘留兩人，不得保釋，兩人將在12月5日參加初審。如果所有罪名成立，他們將面臨最高三年八個月的監禁。

警方在聲明中表示，兩人於8月10日被捕，罪名是與多名嫌疑人一起盜竊California和Pine街道之間的一家商店。當時，不到一小時，警員就在23街和卡普街以及24街Mission BART車站拘留了兩人及一名18歲男孩和三名十幾歲的女孩。

上述兩人因涉嫌多起零售盜竊案而被捕，其中包括6月10日與其他三名嫌疑人涉嫌搶劫佛利蒙街和第一街之間的Mission街的一家商店。警方繳獲價值超過1000元的物品。他們還於8月21日被捕，罪名是從聖布魯諾大道（San Bruno）商店盜竊並追回價值超過2200的商品。其他六名嫌疑人當天被捕，嫌犯丘奇 (Savannah Church) 也於當天被捕，後者被指控與系列零售犯罪有關的多項罪名。

10月1日，托馬斯據稱在菲爾莫爾街(Fillmore Street)和韋伯斯特街(Webster Street)之間的海特街(Haight Street)商店，襲擊了一名員工，造成嚴重傷害，他和其他六名嫌疑人奪走拿價值超過600元的商品。兩天後，另外兩名嫌疑人據稱與托馬斯兩人一起搶劫了聖布魯諾大道一家商店價值超過2300元的商品。

謝安宜表示，舊金山正在積極起訴有組織的零售盜竊案件。「這種行為是不可接受的，我們的城市不歡迎這種行為。我的辦公室正與舊金山警察局和零售商 緊密合作，共同研討案件，並在法庭上竭盡所能確保追究責任。」