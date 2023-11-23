謝安宜：購物季 嚴打零售團夥犯罪

加州公路巡警局聯合洛杉磯縣警以及舊金山地方檢察官召開購物季安全會議。（記者李怡／翻攝）

為提升節日購物季安全，打擊有組織的零售盜竊犯罪。加州 公路巡警局（CHP）22日聯合洛杉磯縣警以及舊金山 地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins），召開了線上增強在全州範圍內打擊有組織的零售犯罪聯合會議。

謝安宜表示，舊金山曾在她就職前發生過大規模的購物季搶劫事件。但是在今年購物季來臨之際，絕對不會姑息零售盜竊和有組織的團夥盜竊的發生。這是她作為地檢長17個月以來的努力成果。且會與舊金山警察局密切合作，掌握犯罪證據，嚴厲起訴盜竊不法分子。

布里德市長表示：「我們已吸取教訓，今年聯合廣場及周邊地區將會有更多的警力保障，以確保來到舊金山的每一位遊客和本市民眾的安全。」

與以往安保措施類似，市府將與舊金山警察局合作，限制聯合廣場的入口點，關閉一些街道以禁止汽車通行，方便行人和訪客。

除了在聯合廣場及其周圍加強警力，還計畫增加公園巡邏人員和安保人員。屆時聯合廣場的停車場也會免費向市民開放。

在假日購物季之際，CHP將增加在加州主要零售商業區加大執法力度，成立零售犯罪專案小組（ORCTF）以保護更多購物者、商戶和零售區的安全。

會上強調，當犯罪分子攜帶偷來的商品逃離商店時，他們應立即被逮捕並送入監獄。利用數億元的執法投資 ，CHP將與各執法夥伴合作，加強執法行動，執行並支持隱蔽和保密的打擊行動，以在節日季節及全年有效阻止這些犯罪行為。

CHP局長杜里（Sean Duryee）表示，加州公路巡警隊員正在全天候努力工作，以確保在節日季節及全年保障購物者、商家和零售區的安全。他警告，有意打算在節假日盜竊的團夥和個人不要做無謂的犧牲。今年的打擊力度將是前所未有的。

州長紐森今年初宣布，州政府向加州55個城市和縣提供超過2.67億元資金，是對抗組織零售犯罪的單筆最大投資，旨在增加對組織零售犯罪的逮捕和起訴。加州2023-2024年度預算包括超過8億元的資金，以支持多項改善公共安全和打擊零售犯罪的計畫。