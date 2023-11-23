謝安宜：購物季 嚴打零售團夥犯罪
為提升節日購物季安全，打擊有組織的零售盜竊犯罪。加州公路巡警局（CHP）22日聯合洛杉磯縣警以及舊金山地方檢察長謝安宜（Brooke Jenkins），召開了線上增強在全州範圍內打擊有組織的零售犯罪聯合會議。
謝安宜表示，舊金山曾在她就職前發生過大規模的購物季搶劫事件。但是在今年購物季來臨之際，絕對不會姑息零售盜竊和有組織的團夥盜竊的發生。這是她作為地檢長17個月以來的努力成果。且會與舊金山警察局密切合作，掌握犯罪證據，嚴厲起訴盜竊不法分子。
布里德市長表示：「我們已吸取教訓，今年聯合廣場及周邊地區將會有更多的警力保障，以確保來到舊金山的每一位遊客和本市民眾的安全。」
與以往安保措施類似，市府將與舊金山警察局合作，限制聯合廣場的入口點，關閉一些街道以禁止汽車通行，方便行人和訪客。
除了在聯合廣場及其周圍加強警力，還計畫增加公園巡邏人員和安保人員。屆時聯合廣場的停車場也會免費向市民開放。
在假日購物季之際，CHP將增加在加州主要零售商業區加大執法力度，成立零售犯罪專案小組（ORCTF）以保護更多購物者、商戶和零售區的安全。
會上強調，當犯罪分子攜帶偷來的商品逃離商店時，他們應立即被逮捕並送入監獄。利用數億元的執法投資，CHP將與各執法夥伴合作，加強執法行動，執行並支持隱蔽和保密的打擊行動，以在節日季節及全年有效阻止這些犯罪行為。
CHP局長杜里（Sean Duryee）表示，加州公路巡警隊員正在全天候努力工作，以確保在節日季節及全年保障購物者、商家和零售區的安全。他警告，有意打算在節假日盜竊的團夥和個人不要做無謂的犧牲。今年的打擊力度將是前所未有的。
州長紐森今年初宣布，州政府向加州55個城市和縣提供超過2.67億元資金，是對抗組織零售犯罪的單筆最大投資，旨在增加對組織零售犯罪的逮捕和起訴。加州2023-2024年度預算包括超過8億元的資金，以支持多項改善公共安全和打擊零售犯罪的計畫。
上一則
胡彩華當選威其塔華裔市長 「世界航空之都」第一人
下一則
FB留言