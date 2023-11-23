安全購物 聯合廣場將增警力

舊金山市府和警檢執法單位在節日季將聯合打擊零售盜竊行為。（記者李怡／攝影）

為了保護黑色星期五與年終假期購物季中，消費者與市民的購物安全，舊金山 警察局22日表示，將與聯邦、加州 和地方的執法機構密切合作。舊金山警員將加班以保護假日期間市民安全。

舊金山警局表示，已獲得州政府撥款的1530萬元用於應對有組織的零售犯罪。在過去幾個月開展的對零售犯罪進行的閃電逮捕行動中，繳獲了價值10萬元的被盜商品，對零售犯罪是很大的震懾。

舊金山警局表示，竊盜的地點包括CVS等藥局、社區雜貨店、服飾零售和百貨公司等地點。

今年舊金山聯合購物廣場，因零售竊盜頻繁，多家商場已關閉。包括Express服裝店於10月關閉。Nordstrom、優衣庫 (Uniqlo)和老海軍(Old Navy)等17家零售商 ，自2020年以來陸續關閉。

除了在舊金山聯合廣場增加警力駐守之外，舊金山警方從今年9月開始，便在電子產品商城Best Buy外派駐一名警官。

舊金山警察局也宣布擴大社區大使計畫。該項目成員由退休人員組成。據警察局消息稱，今年以來舊金山的犯罪率已顯著下降，其中攻擊犯罪減少67%、盜竊案減少91%、機動車竊盜案減少100%。與去年同期相比，本市進入假期季之初的犯罪率並沒有出現上升。

舊金山警察局長史考特表示，希望市民和遊客可以度過一個安全快樂的假期。舊金山警察局部門將致力於與民選官員、城市機構、商界、旅行社和社區居民合作，確保居住和訪問舊金山的每個人的安全。無論是來這裡購物用餐，還是參觀旅遊，警方都致力於確保讓每個人 的安全。