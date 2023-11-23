聖克拉拉縣女童死於芬太尼 父母被控謀殺

被控謀殺罪的嬰兒父親老雷奧原定22日受審，但拒絕走出牢房。（KTVU新聞截圖）

聖克拉拉縣檢察官22日前所未有地指控兩名父母謀殺了他們18個月大、死於芬太尼和冰毒中毒的女兒。

KTVU報導，這項指控源自於聖克拉拉縣法醫驗屍官2日的調查結果顯示，死者小雷奧（Winter Rayo）的血液中芬太尼濃度為74ng/mL。血中濃度低至5ng/mL即可致命。

根據驗屍官的結果，聖荷西 警方在對女孩27歲的父親老雷奧(Derek Rayo) 和28歲的母親理查森(Kelly Richardson) 發出了逮捕令。

老雷奧原定22日下午受審，但他拒絕走出牢房。理查森的下落不明。對她的逮捕令已經發出。

這是聖克拉拉縣地檢處首次就芬太尼相關死亡事件指控父母謀殺了自己的孩子。

「這是一個無辜的孩子和她悲慘的、被偷走的生活，」地檢長羅森（Jeff Rosen）在一份聲明中說。「這並不是執法官員對非法藥物反應過度。芬太尼會像子彈一樣輕鬆殺死你。而它正在殺死我們社區的孩子們。」

幼兒死亡當天，老雷奧撥打911報警，警員於當天午夜前趕到了這家人的家中。醫護人員發現這名幼兒已經死亡數小時。

在搜查房屋時，調查人員在主臥室的床頭櫃上發現了芬太尼，並在桌子上和女孩身體下方的地毯上發現了帶有芬太尼殘留的刮擦工具。

檢察官稱，凶殺案的警探最終還拿走了這對夫婦的多台電子設備。上面有簡訊和社群媒體 訊息，顯示孩子在場時他們在家裡使用了毒品 。法庭文件稱，理查森的手機上還有照片和影片顯示雷奧在女兒的附近吸毒。

羅森說：「又發生了這種事，一個嬰兒吞下了足以殺死一個成年人的芬太尼。」

雖然這是聖克拉拉縣首例與芬太尼相關的父母謀殺指控，但地方檢察官辦公室還在起訴另一起涉及一名三個月大嬰兒的案件，該嬰兒被發現死在聖荷西一間散落芬太尼的公寓內。在那起案件中，檢察官指控38歲的父親卡斯特羅（David Castro）犯有忽視兒童重罪和持有管制物質輕罪。

他的孩子小菲尼克斯 (Baby Phoenix) 5月因服用冰毒和芬太尼而死亡。菲尼克斯的母親在小孩去世時並不在家。官員稱，她在9月也因服藥過量而死亡。

羅森指出，這兩起案件中的幼兒因芬太尼死亡的情況有相似之處。他表示，調查人員收集的資訊和影片引發了雷奧案中的謀殺指控。

羅森說：「我們發現的證據表明他們有意識地漠視人的生命。」

聖克拉拉縣地方檢察官已經指控至少六起其他與芬太尼相關的謀殺案，不同之處在於這些被告都不是父母。