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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

感恩假期 勇士「捐贈季」拉開序幕 前隊員埃澤利到場幫忙

記者楊逸辰／舊金山報導
勇士隊主場大通中心舉辦感恩節假日市集現場。（記者楊逸辰／攝影）
勇士隊主場大通中心舉辦感恩節假日市集現場。（記者楊逸辰／攝影）

作為NBA關懷捐贈季（Season of Giving league-wide campaign）全聯盟活動的一部分，金州勇士隊球員、教練和前台工作人員在這個感恩節假期舉辦各種活動，為當地家庭和青少年的生活帶來光明。

為拉開「捐贈季」的序幕，勇士隊於21日上午在主場大通中心(Chase Center），由飲料公司Starry舉辦感恩節假日市集。數百名灣區家庭來到活動現場，領取免費火雞和購買雜貨等整個假日期間使用的物品。前勇士隊球員埃澤利(Festus Ezeli)也來到現場，幫助有需要的灣區家庭購物。

埃澤利（右）正在幫助市集的工作人員。（記者楊逸辰／攝影）
埃澤利（右）正在幫助市集的工作人員。（記者楊逸辰／攝影）

埃澤利是尼日利亞裔美國前職業籃球運動員。他此前曾在NBA效力過五個賽季，之後在2012年NBA選秀中以第30順位被金州勇士隊選中。2015年，他隨勇士隊贏得了NBA總冠軍。2017年他因傷退出了比賽。

「他們說我再也不能走了，於是我在全世界跑著傳播愛的力量。」他在自己的Instagram上寫道。如今的他已經轉型成為了NBC Sports Bay Area的媒體名人和體育分析師、公共演講者，以及金州勇士隊和NBA非洲隊的社區大使。

「哈羅大家好嗎？這裡是埃澤利，」他為大通中心拍攝視頻説，「我們在Chase Center前面，在感恩節假日市集裡。我們在這裡提供食品和感恩節雜貨服務，來和我們一起享受用餐吧！」

本次活動的主辦方Starry百科可樂在美國經銷的檸檬口味軟性飲料，首次分銷於2023年1月開始。2023年2月Starry成為了NBA的新官方性飲料。

Starry將在12月20日（星期三）再次和勇士隊合作主辦聖誕節的假期購物狂歡活動，再次為灣區資源不足的家庭組織一次假日購物體驗，勇士隊球員們届時也會來與家庭們一起購物。

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