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巡航車禍事件 加州擬立法規範 Cruise執行長辭職 自駕科技蒙陰影

編譯林思牧／綜合報導
Cruise公司研發的自駕計程車。 (取自getcruise.com)
Cruise公司研發的自駕計程車。 (取自getcruise.com)

自駕車科技(AV Technology)的先鋒之一，Cruise公司執行長沃特(Kyle Vogt)日前突然辭職，讓自駕科技的前景又蒙上陰影，10月2日在舊金山發生的一起巡航車禍事件，最終讓公司創始人黯然離開心愛的事業，但通用汽車公司GM仍堅信自駕是運輸業的未來。

沃特起初是在自家車庫裡開發這項科技，跟微軟的創始人有類似之處，他的公司被GM收購以後，他繼續擔任領導，公司總部設在舊金山。今年8月加州車管局DMV核准Cruise的申請，讓Cruise在舊金山和加州其他地區每天24小時都可以接載乘客做計程車服務。

10月2日那天，Cruise的自駕計程車(robotaxi)在舊金山的街上，把一位卡在車底的女行人拖行了20呎的距離後才停下，但事件稍後沃特所給媒體的資訊中，並沒有公開視頻所錄到的完整情節。那件車禍其實是另一位駕駛人造成的，Cruise自駕車倒楣剛好在旁邊。照理說車子牽涉進車禍應該馬上停下不動。後來監管單位的調查中卻發現，自駕車的軟體卻把車子繼續前進，然後停到路邊。

DMV在10月24日上午通知Cruise無限期暫停准許證，Cruise在加州各地的道路測試全面停擺。隨後Cruise自動把全國的測試都暫停，好把軟體更新。但在各方的壓力之下，沃特在感恩節前自行辭職。南卡羅萊納大學法學教授史密斯(Bryant Smith)指出，沃特辭職書裡沒有說明當初是誰決定不把全部事實公諸媒體，對公眾的信心有負面影響。

除了DMV之外，加州公共事業委員會CPUC也是監管自駕車的單位，DMV與CPUC共同在8月10日發許可給Cruise和另一家自駕科技公司Waymo。如今這兩家公司的許可都暫停，即使最後再被獲准道路測試，可能不會像上一次那樣沒有設下限制。

自駕車科技可謂前途多艱，2018年優步（Uber）在亞歷桑納州天匹市(Tempe)進行測試時，坐在駕駛座上的真人後備司機(human backup driver)心不在焉，撞死了一名女子。優步隨即放棄了開發自駕科技的夢想。其他的許多家公司不是關門就是整合，剩下的已經寥寥無幾。

但Cruise和Waymo在亞歷桑那州鳳凰城(Phoenix)的測試非常成功，不但很少發生車禍或造成交通堵塞，也得到當地居民的喜愛。由於10月2日的車禍，加州州議會現在有意給自駕車訂立法規。

專家指出，雖然自駕科技又蒙受重大打擊，但它仍是運輸業的未來。

自駕車 加州 舊金山

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