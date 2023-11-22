舊金山居民人行道設花盆阻遊民 官方：非法行為

舊金山 Larch 街居民多年來飽受遊民 紮營騷擾，許多居民採取強硬手法，於今年夏天購買大型鋼盆，內裝泥土與厚葉植物，試圖驅走住在沿街行人道上的遊民。

當地居民表示，這種大花盆的策略相當有效，當地遊民人數大量減少。然而舊金山公共工程部門資訊顯示，在人行道上設置大花盆，用來防治遊民紮營聚集是非法行為。

公共工程部門員工賀夫 (Nicolas Huff) 表示，在人行道安裝大花盆，造成通行寬度不到法律規定的72吋。他說根據測量，Larch 街兩旁人行道設置大花盆後，有些地區通行寬度甚至不到48吋。

公共工程部門主任索特 (Carla Short) 聽取賀夫報告後表示，將建議當地民眾必須更有「策略性」來安置大花盆。

根據Larch 街居民，舊金山市府目前尚未清除人行道大花盆，市府也沒有通知地方居民這些大花盆觸犯市府法規或者「美國殘疾人士法案」(Americans with DisabilitiesAct)。

支持遊民團體攻擊舊金山居民採用大花盆策略驅逐遊民，強調這種策略對遊民充滿「敵意」。然而根據最新統計，舊金山等待收容所床位的遊民人數高達500人，每個夜晚，舊金山約有4000個遊民露宿街頭。

Larch 街居民表示，社區內有些遊民破壞公共設施、起火取暖，甚至進行毒品 買賣。房地產經理歐尼爾 (Tavaite O’Neill) 說，如果市府強制搬除人行道的大花盆，遊民將會重返舊地紮營居住，然而在人行道安置大花盆，可能會觸犯「美國殘疾人士法案」。

當Larch 街居民在人行道安置大花盆後，許多遊民搬到臨近Van Ness大道兩旁紮營。Van Ness 是舊金山著名的一條通衢大道，結果引起更大的爭議。根據最新報導，Van Ness大道居民已在附近人行道安裝上百個大型花盆。由於Van Ness 人行道較為寬敞，因此安置大花盆沒有觸犯市府法規或者美國殘疾人士法。

公共工程部門發言人郭登 (Rachel Gordon) 表示，他們正在確認 Larch 街行人道上的大花盆是誰的。確認之後，將進一步探討如何重新整頓，或者清除這些大花盆。如果決定清除，郭登指出，舊金山市府將研擬最好的處理方式。