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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

受害者父盼：緝在逃嫌犯慰亡魂

記者劉先進／屋崙報導
屋崙市長盛桃希望加大措施遏制槍枝暴力。（記者劉先進／攝影）
屋崙市長盛桃希望加大措施遏制槍枝暴力。（記者劉先進／攝影）

在流彈襲擊中身亡的受害者黃詠賢父母黃均發和黃太太，21日表示，謝謝警方盡職調查，將兩個兇嫌抓住。也希望警方將所有嫌犯追拿歸案。並加大警力安排，不讓類似悲劇重演。

黃均發和黃太太說，女兒為人孝順、純真乖巧。沒想到在家遭遇悲劇。「她走了之後，在天之靈可能都不安心，因為兩個孩子都還小，需要撫養照顧。」

屋崙華埠商會基金會主席陳錫澎表示，黃均發是屋崙萃勝工商會的書記員。在社區公所中頗有貢獻，共有三個女兒一個兒子，死者黃詠賢是其中之一。事發當晚9時多，黃詠賢在家中的沙發看電視時，被外來的流彈打中頭部，在送往醫院途中不幸去世。黃詠賢和先生育有兩個小孩，一個7歲，一個11歲，兩個孩子當時均在現場。事發後，家人趕緊讓親友接走孩子，以免遭受進一步的創傷。

陳錫澎說，社區人士得知此事很傷心，曾經提出幫忙捐款，但被家人婉拒。考慮到孩子在現場，為保護他們，家人不願意在公眾前太多提及此事。「這不是搶劫等罪案發生的意外，而是在家中沙發休息時遭流彈襲擊，特別難以讓人接受。無論一個人有多忙，總會到家中休息，誰能想到飛來橫禍？」

華埠藍天使義工巡邏隊隊長鄺偉表示，黃均發熱心公益活動，很多事都親自參與。慘劇發生當時，先生在現場極力阻止孩子目睹慘況。但還是被大兒子看到，讓人特別悲痛。藍天使也一度發起捐款，希望捐給黃家。不過，死者先生處於極度悲痛中，委婉拒絕社區幫助。希望抓到兇手後，地檢長辦公室能依法起訴，法官重判，將兇手繩之以法。

東灣台山同鄉會華埠社安隊負責人馬作林表示，華人在沙發上休息時遭遇悲劇，令人痛心。雖然兇手抓住，但人死不能復生，希望死者在天之靈能夠安息，家人早日走出悲痛。

華埠 天使 屋崙

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