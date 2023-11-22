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世說新聞╱華人區好市多黑五前爆人潮 他們買啥？

屋崙知名霍恩燒烤店 先遭塗鴉後被焚毀

屋崙訊
霍恩燒烤店於周二凌晨被焚毀。（KTVU FOX2新聞截圖）
霍恩燒烤店於周二凌晨被焚毀。（KTVU FOX2新聞截圖）

霍恩 (Matt Horn) 是屋崙著名的霍恩燒烤店（Horn BBQ）的主廚兼老闆，剛剛度過了糟糕的一周。

上周日晚上，他位於曼德拉大道的餐廳遭到塗鴉破壞。然後在周二早上，他的雇員來上班時看到建築物的一部分變成了廢墟。

屋崙消防隊員於凌晨4時19分出動，在三分鐘內到達了現場。消防局發言人亨特（Michael Hunt）表示，20 名消防員來到現場後發現建築的後方在起火：「建築並沒有完全被火勢捲入，但消防隊員抵達後，酒店後部出現大火並冒煙；火勢蔓延到了餐廳的主要區域，看起來完全損失慘重。」

大火摧毀了這座現在貼著紅色標籤的建築，餐廳的牆壁被燒出了洞，廚房留下了黑色的碎片和瓦礫。

「整個餐廳從裡到外都燒毀了。」霍恩告訴 KTVU，「老實說，我完全感到洩氣，只是走來走去，看看這一切，看到我的家庭照片被燒毀。」

霍恩燒烤店的牆壁講述了這位廚師的創業故事。作為屋崙的燒烤名家，他在全國範圍內都得到了報導，「福布斯」、「舊金山紀事報」、「聖荷西信使寶」（the Mercury News）和「紐約時報」都曾對他進行了專題報導。

他說，他目前不知道這兩起犯罪（塗鴉和放火）是否有關聯，但他確實知道火災與任何膳食準備工作都無關。

「那個時候還沒有做飯，」他說，「我們認為火災可能是從建築物外部開始，然後蔓延到內部。」

調查人員認為，火災起源於大樓外的一個有門禁的圍欄內。

鄰近企業的監視影片顯示，火災是在消防調度員接到電話前近一個小時開始的。由於商業規則，KTVU 無法分享該視頻，但記者 Crystal Bailey 表示視頻中建築的距離太遠，無法辨認出是否有人故意縱火。此外，該攝像頭僅在偵測到有動作時才會開始記錄。

亨特表示，火災正在調查中。他說，現在就宣布這是縱火案還為時過早。

霍恩在 Instagram貼文中譴責了破壞分子襲擊全市的小型企業和餐廳的行為。「你們只不過是困擾我們美麗城市的污穢。」他寫道。

屋崙 縱火 紐約時報

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