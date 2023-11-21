禮卡易遭盜刷 公司、銀行不改善 市府律師邱信福提告

舊金山市府律師邱信福為保護消費者刷卡安全，起訴禮品卡公司。（記者李怡／攝影）

假期購物季到來之際，為保障廣大市民的刷卡消費安全，舊金山市政府律師邱信福（David Chiu）20日宣布，要對香草禮品卡公司（Vanilla gift cards）及其合作銀行Incomm Financial Services, Inc. (Incomm) 提起訴訟。他表示，此禮品卡的紙板包裝不安全，導致禮品卡容易遭盜刷。Incomm公司在十年前就知道這一安全風險，但並未根據法律要求糾正，彌補消費者被盜用的禮品卡金額。

邱信福說：「Incomm公司的疏忽，導致成千上萬消費者被騙。且Incomm違反州法律，拒絕向因Vanilla禮品卡被盜的消費者退款。十多年來，該公司對數百起要求改善安全性和詐騙 收費退款的消費者投訴置之不理。在今年的假期消費季到來之際，提起這項訴訟是為了敲響警鐘，迫使Incomm公司採用行業標準，以防止禮品卡被盜用，並為受到傷害的消費者提供賠償。」

香草禮品卡。（Vanilla 官方網站）

邱信福辦公室表示：「全國消費者每年向預付借記卡禮品卡充值超過5000億元。節假日期間，這些卡片是很受歡迎的禮物，通常作為現金的替代品。許多無法使用信用卡或傳統銀行帳戶的民眾，也會使用它來支付帳單、進行網上購物或非現金交易。」

Incomm是一家總部位於喬治亞州 的香草禮品卡和不可充值借記卡金融服務商。這些卡在全國雜貨店和其他零售商處廣泛銷售。

由於包裝的安全性不嚴，Vanilla禮品卡被指很容易被盜用。詐騙者會從紙板包裝下，窺探祕密取得Vanilla 卡號後，將禮品卡餘額花掉。消費者購買卡片後發現已經被盜用。但是十年來，消費者的投訴得不到該公司的有效處理和退款。許多被騙的消費者稱，從未收到Incomm的客服回覆，且Incomm拒絕退款。

消費者金融保護局和其他消費者權益組織已報告了數百起類似的消費者投訴，涉及卡片被盜用，以及 Incomm拒絕退還被盜用的金額。

邱信福表示，這宗訴訟是代表加州 人民提出，指控Incomm未能給消費者的購物安全提供保障，違反了加州法律。此訴訟是為確保更多消費者不會受到傷害。

市檢察官辦公室鼓勵任何可能Incomm或Vanilla禮品卡有相關互動的消費者，透過其消費者投訴網站或熱線(415)554-3977與其辦公室聯繫。

截至發稿，本報未獲得Incomm公司回應。