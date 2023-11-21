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拜習會莊園成熱點 華人探訪拍「同款照」

記者邵敏／洛杉磯報導
拜登與習近平在費羅麗莊園散步。（美聯社）
拜登與習近平在費羅麗莊園散步。（美聯社）

中美兩國元首拜登與習近平，15日在舊金山費羅麗莊園(Filoli Estate)會面，緊接著第二天，這個莊園就對公眾開放，並成為熱門景點，不少南加華人特意趕到此地，追尋領導人足跡，模仿拍攝元首會晤照片。

擁有百年歷史的費羅麗莊園，位於舊金山以南約30哩，占地16英畝，包括一座宅邸、英式花園，以及大面積的果園、草地、樹林等自然景觀。莊園建於1917年，原是私人住所，1975年開始對外開放，景色優美、環境清幽，是不少電影的取景地。

洛杉磯華人June表示，16日下午得知費羅麗莊園開放，非常激動，一行眾多華人趕緊前去參觀。她介紹說，一輛大巴士載著50多名華人，據她所知另外還有十幾部車，大家都前往莊園尋找元首會晤的足跡。

華人在莊園追尋足跡，模仿拍攝元首會晤照片。（圖：受訪者提供）
華人在莊園追尋足跡，模仿拍攝元首會晤照片。（圖：受訪者提供）

莊園門票售價34元一張，June表示，當天在園內看到的大部分都是華人。眾人沿著兩國元首走過的路線走了一圈，從門口的迎接握手，到會談散步的地方，再到拜登、習近平用餐的場地，不少人還特意模仿領導人照片定格的歷史瞬間，在同樣的地方拍下自己的身影。June說，大家都覺得很興奮，很有意義，「如果平日去這個莊園遊玩，可能只是一個景點，但在兩國元首會晤後的第二天參觀莊園，時間如此接近，可以感受到重要歷史時刻的氣息，心情很激動。」

擁有百年歷史的費羅麗莊園，位於舊金山以南約30哩。（圖：受訪者提供）
擁有百年歷史的費羅麗莊園，位於舊金山以南約30哩。（圖：受訪者提供）
莊園裡有一處景點，掛著紅色燈籠，有著濃厚的中國氛圍。（圖：受訪者提供）
莊園裡有一處景點，掛著紅色燈籠，有著濃厚的中國氛圍。（圖：受訪者提供）

據悉，費羅麗莊園英文名字Filoli，是莊園主人座右銘中的關鍵詞首字母組成的縮寫，意思是「為正義的事業而戰，愛你的同胞，過好生活」。參觀莊園的華人認為，兩國元首選擇在這裡會晤非常有意義，符合莊園名字所賦予的意義。

另一名南加華人Amy也來到費羅麗莊園參觀，她表示，莊園沒有想像中那麼驚艷，不如洛杉磯的漢庭頓圖書館（Huntington Library）莊園，看起來非常低調。但因為是中美兩國元首見面的地方，參觀過程中，Amy說她非常激動，除現場的紅地毯已被拆除，其他場景依舊。

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