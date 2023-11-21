APEC落幕 籌委會主席徐鵬：體現金山年輕力量

徐鵬作為2023APEC籌委會的聯合主席，也是峰會的第一位百萬美元捐贈人。（記者李怡／攝影）

舊金山 亞太經濟合作組織（APEC ）峰會圓滿落幕，2023 APEC籌備委員會聯合主席徐鵬（Kevin Xu）回顧，舊金山之所以能夠中選擔綱主辦、而且也證實成功地舉辦了這次峰會，一切都是因為舊金山灣區 特別具有的「年輕的力量」。

徐鵬表示，2023 APEC最大的體現是年輕、活力與創新。非常特別的機遇可以讓舊金山舉辦這一代盛會，是因為舊金山灣區不管是從營商環境、學術氛圍，一切反應出來的都是年輕的力量。從2023 APEC籌委會的成員結構，到峰會的周邊論壇，都是以年輕人為擔當來展開。在峰會進行期間，灣區周邊大學也舉辦著各自的研討會和模擬論壇，這是為了讓年輕人更多的去了解和參與APEC。因為今年峰會的議題大部分圍繞著氣候變化、AI創新技術，AI如何實現應用，成為生活的一部分，也是需要年輕人提供非常重要的意見和看法。

今年峰會的兩大議題將對舊金山當地經濟和全球發展在未來產生重要影響。其中一個是氣候變化。徐鵬表示：「坐落在灣區的加州柏克萊與史丹佛大學的氣候研究中心是非常強大的，他們具有深厚的經驗，針對氣候和新能源研究，包括國家級的實驗室，舊金山有基礎和條件成為應對氣候變化的踐行者。第二就是AI技術，舊金山灣區擁有全世界最強20個AI公司中的八家，包括今年CEO峰會演講陣容，演講嘉賓裡面大部分人是來自AI領域，包括OpenAI等。舊金山灣區還有美國最大的能源研究中心，灣區在能源上的投入是非常大的，包括全世界最大的氫氣能源廠也坐落在灣區，包括灣區委員會有特別成立能源協會，是加州政府非常看中的一部分。」

徐鵬呼籲大家，再來舊金山灣區除了欣賞美食美景之外，也要去了解當地的科研中心、研究機構、包括全世界最大的幹細胞再生研究中心，舊金山擁有著領先全世界各個行業的先鋒技術 。 以這次APEC峰會不只是研討也是觀察，與會代表團們可以藉此機會更好的了解灣區的潛力與活力。

徐鵬感謝今年籌委會成員們的努力付出和精心籌備，感謝與會的每位成員，都在以他們的方式為2023 APEC做出的努力，讓本次大會取得了圓滿順利的成果，利益全球經濟合作。