我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

夫妻當眾3P Taco Bell洛杉磯門市爆關門開性愛趴

白男持步槍掃射 俄亥俄州沃爾瑪1死3傷

APEC落幕 籌委會主席徐鵬：體現金山年輕力量

記者李怡／舊金山報導
徐鵬作為2023APEC籌委會的聯合主席，也是峰會的第一位百萬美元捐贈人。（記者李怡／攝影）
徐鵬作為2023APEC籌委會的聯合主席，也是峰會的第一位百萬美元捐贈人。（記者李怡／攝影）

舊金山亞太經濟合作組織（APEC）峰會圓滿落幕，2023 APEC籌備委員會聯合主席徐鵬（Kevin Xu）回顧，舊金山之所以能夠中選擔綱主辦、而且也證實成功地舉辦了這次峰會，一切都是因為舊金山灣區特別具有的「年輕的力量」。

徐鵬表示，2023 APEC最大的體現是年輕、活力與創新。非常特別的機遇可以讓舊金山舉辦這一代盛會，是因為舊金山灣區不管是從營商環境、學術氛圍，一切反應出來的都是年輕的力量。從2023 APEC籌委會的成員結構，到峰會的周邊論壇，都是以年輕人為擔當來展開。在峰會進行期間，灣區周邊大學也舉辦著各自的研討會和模擬論壇，這是為了讓年輕人更多的去了解和參與APEC。因為今年峰會的議題大部分圍繞著氣候變化、AI創新技術，AI如何實現應用，成為生活的一部分，也是需要年輕人提供非常重要的意見和看法。

今年峰會的兩大議題將對舊金山當地經濟和全球發展在未來產生重要影響。其中一個是氣候變化。徐鵬表示：「坐落在灣區的加州柏克萊與史丹佛大學的氣候研究中心是非常強大的，他們具有深厚的經驗，針對氣候和新能源研究，包括國家級的實驗室，舊金山有基礎和條件成為應對氣候變化的踐行者。第二就是AI技術，舊金山灣區擁有全世界最強20個AI公司中的八家，包括今年CEO峰會演講陣容，演講嘉賓裡面大部分人是來自AI領域，包括OpenAI等。舊金山灣區還有美國最大的能源研究中心，灣區在能源上的投入是非常大的，包括全世界最大的氫氣能源廠也坐落在灣區，包括灣區委員會有特別成立能源協會，是加州政府非常看中的一部分。」

徐鵬呼籲大家，再來舊金山灣區除了欣賞美食美景之外，也要去了解當地的科研中心、研究機構、包括全世界最大的幹細胞再生研究中心，舊金山擁有著領先全世界各個行業的先鋒技術 。 以這次APEC峰會不只是研討也是觀察，與會代表團們可以藉此機會更好的了解灣區的潛力與活力。

徐鵬感謝今年籌委會成員們的努力付出和精心籌備，感謝與會的每位成員，都在以他們的方式為2023 APEC做出的努力，讓本次大會取得了圓滿順利的成果，利益全球經濟合作。

灣區 舊金山 APEC

上一則

「拜習會」紐森得分 但還不夠

下一則

「加州是為所有人的」研討會 聚焦仇恨犯罪

延伸閱讀

第一屆北加州中文教學研討會在矽谷灣區召開

第一屆北加州中文教學研討會在矽谷灣區召開
接見APEC台灣代表團 蔡英文：感謝張忠謀扮演關鍵重要角色

接見APEC台灣代表團 蔡英文：感謝張忠謀扮演關鍵重要角色
火雞慢跑活動 金山、灣區多地登場

火雞慢跑活動 金山、灣區多地登場
3家Target百貨關店 灣區失數百工作職位

3家Target百貨關店 灣區失數百工作職位
GlobalSF：人工智慧商業應用 加州未來重點

GlobalSF：人工智慧商業應用 加州未來重點

熱門新聞

加州州長紐森(中)特意贈送四屆NBA總冠軍、金州勇士經典城市版8號球衣給中國國家主席習近平。圖取自央視截圖

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

2023-11-16 16:38
上千名來自全美各地的華人，前來歡迎習近平主席和中國代表團的到來。（本報記者/攝影）

習近平下榻酒店外 數千支持者聚集 僅有零星抗議者

2023-11-14 19:37
好市多紐華克門市的開幕，帶動東灣紐華克區域的消費經濟。（受訪者提供）

Costco紐華克門市開幕 停車場一位難求

2023-11-18 18:35
台灣領袖代表張忠謀表示，他仍不改半導體無全球化看法，他認為晶片的全球化以及自由貿易已死。（記者王子涵／攝影）

張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

2023-11-18 04:20
加州州長紐森推動舊金山與灣區環境改造，遭到反對者猛烈批評。（加州州長辦公室）

APEC峰會前喊話「淨化」舊金山 紐森挨轟 「為何要為了中國修容」

2023-11-15 01:20
張忠謀夫人張淑芬準備送給領袖配偶的禮物，是台灣原住民做的編織小袋子。（官方提供）

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 舊金山是第二喜歡的城市

2023-11-16 00:52

超人氣

更多 >
除了銀行 還可把現金放進這三個地方

除了銀行 還可把現金放進這三個地方
明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國

明年想去哪兒玩？知名旅遊雜誌大力推薦這國
年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常

年長忘事難免 但五跡象顯示健忘程度恐異常
「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子

「最美中國女孩」 ChatGPT捏出來 網友：看到很多人的影子
拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮

拜登赦免火雞時鬧笑話 搞混了泰勒絲與布蘭妮