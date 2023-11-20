全市第3高樓 舊金山擬建840呎新摩天大樓

開發商擬在舊金山市中心建造71層住宅大樓，將成為全市第三高大樓。(取自建築公司Pickard Chilton官網)

據「舊金山 標準」（SanFranciscoStandard）報導，舊金山一家房地產 公司提議在市中心新建一座

高聳入雲的摩天大樓，該大樓將包含600多套公寓，並將改變城市的天際線景觀。

當地一家房地產和投資 公司BayhillVentures日前表示，該公司正在尋求市政府批準開發Howard街530號（靠近FirstStreet街交叉口）。該項目位於MarketStreet街以南，距離Salesforce Tower僅一個街區。

根據該公司的公告，該公司希望建造一座高840英尺、包含672套公寓的大樓。這些公寓將包括

一居室、兩居室和三居室，可供出租。

根據提交給市政府的項目說明，摩天大樓的72層高將達到795英尺，機械頂層和屏蔽功能又將使建築結構延伸至844英尺。這座大廈將比1070英尺高的SalesforceTower矮，也略遜於853英尺高的TransamericaPyramid大樓。

文件顯示，該項目預計耗資2億6800萬億美元。

Bayhill首席執行長帕拉迪斯（PaulParadis）說：「我們相信，人們對舊金山市中心住房仍有強烈的需求和渴望，此舉將為居民、企業及其員工提供一個更加多樣化和平衡的生態系統。」

這座塔樓位於市中心的中心地帶，將在第五層架設一座橫跨Natoma街的天橋，直通Salesforce公園。據介紹，Natoma街上的電梯將為公眾提供通往人行天橋的通道。

根據項目說明，一居室公寓將占424套，兩居室單元和三居室單元將各占180套及68套。文件顯示，計劃共提供68套「可負擔得起」（affordable）的單元，包括43套一居室、18套兩居室和7套三居室。三層停車場將提供149個停車位和34個自行車位。

市長布里德（LondonBreed）在一份聲明中說：「對市中心的這一重大投資，再次為舊金山的未來注入了信心和激情。將停車場改造成住房，包括經濟適用房，正是我們建設一個更強大、更有韌性的舊金山所需要做的。」

據該公司稱，目前，新塔樓將占用的土地上有一塊空地和一棟四層辦公樓。根據市政文件，目前位於Howard街530號的大樓最初建於1908年，在1920年至1966年期間，一家橡膠製品和皮革服裝生產商曾在此辦公。自70年代末以來，該建築一直被建築師、設計師和其他專業人士用作辦公場所。

該地址的另一部分土地在20世紀40年代至1989年期間曾是一個汽車修理廠，根據申報文件，該修理廠在1989年被拆除。從那時起，這裏就一直是停車場。