3家Target百貨關店 灣區失數百工作職位

Target商店因犯罪猖獗，決定關閉灣區三家店。(圖取自Target臉書)

州府文件顯示，Target 百貨公司決定關閉受到犯罪猖獗影響的三家商店，將導致灣區 失去數百個工作職位。

Target大型零售商決定永久關閉位在屋崙、比茲堡(Pittsburg)與舊金山等三家Target零售店，因為其店內竊盜與犯罪事件頻傳。由於永久關閉店面，此舉也將導致灣區減少238個工作職位，三家店皆裁員 數十至上百人。

以下是Target因商店關閉決定而裁員的詳細內容：

比茲堡Target商店地址：4301 Century Boulevard，裁撤106個工作職務。

屋崙Target商店地址：2650 Broadway，裁減69個工作職務。

舊金山Target商店地址：1690 Folsom Street，裁撤63個工作職務。

Target執行長柯奈爾(Brian Cornell)在8月與華爾街分析師舉行電話會議上表示，團隊續面臨令人無法接受的零售竊盜與有組織性的零售店犯罪。他在會議透露，將關閉四個州的九家商店，其中有三家位在灣區。

Target曾於去年指出，無法繼續經營這些犯罪猖狂的商店，因為竊盜與有組織性零售犯罪，正威脅商店工作團隊與顧客安全，並導致業務績效不佳。Target明白商店在社區發揮重要作用，但僅有工作與購物環境對所有人安全，才能獲得成功。

灣區受到Target裁員的員工沒有工會代表。Target發給加州就業發展部門信函表示，商店將永久關閉。儘管裁員計畫於11月9日開始、並且將於今年年底完成，但Target仍希望被裁員員工能在其他Target門店找到工作。

Target人力資源業務部門庫瑪莉(Sonia Kumari)表示，Target分別向個別員工、提供有關調動到另一家Target商店工作，或是領取離職薪資機會的訊息。對於那些選擇不調動到其他商店或未符合調動資格的員工，解雇將於12月30日正式生效。Target在通知信中指出，預期不會出現非自願解職的情況。