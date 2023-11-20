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火雞慢跑活動 金山、灣區多地登場

編譯組／綜合報導
灣區各地火雞慢跑活動即將在感恩節假期間展開。（摘自SF Turkey Trot網頁）
灣區各地火雞慢跑活動即將在感恩節假期間展開。（摘自SF Turkey Trot網頁）

大約有1400名民眾感恩節當天將參與著名的貫穿舊金山金門公園火雞慢跑（turkey trot）活動。除了吃火雞肉大餐，火雞慢跑也是很多城市、地區在感恩節的熱門活動之一。除了舊金山 ，灣區各地城市亦將舉行類似慶祝活動如下：

東灣地區

屋崙火雞慢跑

時間： 11月23日 上午8時

地點： 550 El Embarcadero, Oakland

活動網站：oaklandturkeytrot.org

費用： 19元以上

五公里的火雞慢跑可一路觀賞美麗湖 (Lake Merritt) 優美的景色，也可以參加屋崙動物園舉辦的「為野生動物跑步」(Run for Wildlife)。這次活動收入將提供給阿拉米達縣食物銀行與屋崙教育基金 。

‧佛利蒙採石場火雞慢跑 (Fremont Quarry Turkey Trot)

時間： 11月25日 上午7時

地點： 佛利蒙Isherwood Way 2100號

活動網站：brazenracing.com

費用： 50元至80元

佛利蒙市採石場湖公園將舉辦5公里、10公里、半程馬拉松火雞跑步運動，此外還有兒童百碼衝刺等。這次火雞慢跑活動將為阿拉米達縣食物銀行進行食物捐助活動。

中半島地區

‧土狼公園年度大食朵頤活動 (Coyote Point Park Annual Gobble Wobble)

時間： 11月23日 上午8時

地點： 聖馬刁Coyote Point Drive 1701號

活動網站：arunnersmind.com/gobblewobble

費用： 5元至45元

這項感恩節早晨5公里、10公里、兒童趣味慢跑活動之後，與會民眾將可享用美味煎餅。活動所得將捐贈給Lakas Shimizu 基金會。此基金會贊助許多加州慈善機構。

南灣地區

矽谷火雞慢跑 (Silicon Valley Turkey Trot)

時間： 11月23日 上午8時30分

地點： 聖荷西West Santa Clara 街與第一街交會處

活動網站： svturkeytrot.com

費用： 30元以上

應用材料矽谷火雞慢跑 (the Applied Materials Silicon Valley Turkey Trot) 將展開其第19屆為慈善事業籌款滿跑活動。根據統計，這項矽谷傳統火雞慢跑活動多年來籌款高達1100萬元。參加活動者可選擇參加5公里慢跑、10公里慢跑，或者小孩跑步，活動範圍在聖荷西市區內。與會者可捐款250元到1000元，參加執行長/主管5公里慢跑。

‧Zoom 火雞慢跑

時間： 11月23日 上午8時20分

地點： 聖荷西Hellyer 大道985號

活動網站：runsignup.com

費用： 0元至70元

活動地點在Hellyer 縣立公園內的狼溪 (Coyote Creek) 。活動除了5公里、10公里的

慢跑外，尚包括半程馬拉松的長程慢跑。半程馬拉松慢跑每隔二至四哩路就設有點心飲料供給站。

‧斯巴達火雞慢跑

時間： 11月23日 上午8時30分

地點： 山景城Truman 大道3535號

活動網站：spartanturkeytrot.com

費用： 30元至50元

這是第14屆斯巴達火雞慢跑，參與民眾捐獻將提供為山景城高中體育基金。與會者可以選擇五公里慢跑或步行。小孩可參加60碼或400碼衝刺，得勝者將獲頒贈獎品與絲帶。

矽谷 屋崙 聖荷西

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