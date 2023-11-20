火雞慢跑活動 金山、灣區多地登場
大約有1400名民眾感恩節當天將參與著名的貫穿舊金山金門公園火雞慢跑（turkey trot）活動。除了吃火雞肉大餐，火雞慢跑也是很多城市、地區在感恩節的熱門活動之一。除了舊金山 ，灣區各地城市亦將舉行類似慶祝活動如下：
東灣地區
‧屋崙火雞慢跑
時間： 11月23日 上午8時
地點： 550 El Embarcadero, Oakland
活動網站：oaklandturkeytrot.org
費用： 19元以上
五公里的火雞慢跑可一路觀賞美麗湖 (Lake Merritt) 優美的景色，也可以參加屋崙動物園舉辦的「為野生動物跑步」(Run for Wildlife)。這次活動收入將提供給阿拉米達縣食物銀行與屋崙教育基金 。
‧佛利蒙採石場火雞慢跑 (Fremont Quarry Turkey Trot)
時間： 11月25日 上午7時
地點： 佛利蒙Isherwood Way 2100號
活動網站：brazenracing.com
費用： 50元至80元
佛利蒙市採石場湖公園將舉辦5公里、10公里、半程馬拉松火雞跑步運動，此外還有兒童百碼衝刺等。這次火雞慢跑活動將為阿拉米達縣食物銀行進行食物捐助活動。
中半島地區
‧土狼公園年度大食朵頤活動 (Coyote Point Park Annual Gobble Wobble)
時間： 11月23日 上午8時
地點： 聖馬刁Coyote Point Drive 1701號
活動網站：arunnersmind.com/gobblewobble
費用： 5元至45元
這項感恩節早晨5公里、10公里、兒童趣味慢跑活動之後，與會民眾將可享用美味煎餅。活動所得將捐贈給Lakas Shimizu 基金會。此基金會贊助許多加州慈善機構。
南灣地區
‧矽谷火雞慢跑 (Silicon Valley Turkey Trot)
時間： 11月23日 上午8時30分
地點： 聖荷西West Santa Clara 街與第一街交會處
活動網站： svturkeytrot.com
費用： 30元以上
應用材料矽谷火雞慢跑 (the Applied Materials Silicon Valley Turkey Trot) 將展開其第19屆為慈善事業籌款滿跑活動。根據統計，這項矽谷傳統火雞慢跑活動多年來籌款高達1100萬元。參加活動者可選擇參加5公里慢跑、10公里慢跑，或者小孩跑步，活動範圍在聖荷西市區內。與會者可捐款250元到1000元，參加執行長/主管5公里慢跑。
‧Zoom 火雞慢跑
時間： 11月23日 上午8時20分
地點： 聖荷西Hellyer 大道985號
活動網站：runsignup.com
費用： 0元至70元
活動地點在Hellyer 縣立公園內的狼溪 (Coyote Creek) 。活動除了5公里、10公里的
慢跑外，尚包括半程馬拉松的長程慢跑。半程馬拉松慢跑每隔二至四哩路就設有點心飲料供給站。
‧斯巴達火雞慢跑
時間： 11月23日 上午8時30分
地點： 山景城Truman 大道3535號
活動網站：spartanturkeytrot.com
費用： 30元至50元
這是第14屆斯巴達火雞慢跑，參與民眾捐獻將提供為山景城高中體育基金。與會者可以選擇五公里慢跑或步行。小孩可參加60碼或400碼衝刺，得勝者將獲頒贈獎品與絲帶。
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