COVID病毒假日再起？ 75%民眾不擔心

全美75%的成年人對年底節假日潛在的COVID病毒大流行並不擔心。（美聯社）

感恩節假期將於本周來臨，接著是下個月的聖誕節和年假。根據衛生政策研究機構KFF日前公布的一項調查，全美75%的成年人對年底節假日潛在的COVID病毒大流行並不擔心，並且三分之二的人輕視病毒傳染家人的可能。僅有少於一半的成年人對COVID病毒在冬季的激增表達擔憂。

根據疾病控制與預防中心（CDC ）的數據顯示，今年9月以來，穩步下降的COVID病毒住院率出現回升的情況。截止11月11日，超過16200人因感染COVID病毒入院，較上周增加8.6%。

早期的數據預示，在即將到來的冬季，美國將迎來新一波的病毒傳染高峰。CDC指出，COVID病毒大流行依然在繼續，同時RSV和流感病毒病例也在激增。過去的一周，因COVID病毒急診的人數就增加了7.1%，全國病毒檢測陽性率升至8.4%，死亡人數增加9.1%。

加州報告的入院人數增加了15%，過去的一周新增1719例病患入院。

與此同時，根據聯邦統計的數據，僅有14%符合條件的成年人在近兩個月接種了疫苗。相比之下，本季度中接種流感疫苗 的人數接近35%。

KFF調查中有一半的受訪者表示，不打算接種最新加強的COVID疫苗，因為病毒的威脅已經大大降低。

舊金山加大（UCSF）醫學主任瓦赫特博士（Dr. Bob Wachter）表示，COVID病毒目前已進入一種可預測的發展模式，這可能是人們防護意識下降的原因。

「過去的18個月，COVID病毒並沒有對人們的生活造成太大困擾，自去年3月以來，病毒的發展沒有出現反常。病毒感染的起伏通常與新的變體產生有關，在感染率和致命性方面，新的變種總是會更進一步。」

俄亥俄州 立大學呼吸病學和危重病專家康羅伊博士（Dr. Megan Conroy）稱，調查結果是令人失望的。「呼吸道病毒可能會導致一些嚴重或徹底改變感染者生活方式的疾病，即便是在年輕和身體健康的人群中也是如此。」

KFF的調查還顯示，人們對病毒防護的意識在瓦解，只有三分之一的受訪者計畫避免大型聚會，四分之一的人群願意在擁擠的地方佩戴口罩，或避免旅行，五分之一的人們計畫在拜訪家人或朋友之前進行病毒測試。

「COVID病毒的威脅已經大大減輕。」康羅伊說，「截止目前，美國已有超過115萬人因COVID病毒失去生命，這包括今年1月以來的6.1萬人，死者主要為老年人和免疫系統受損者。此外，數百萬人還在遭受病毒後遺症的長期影響。」