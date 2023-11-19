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海外抗日紀念館重開 籲中美交好

記者王子涵／舊金山報導
（記者王子涵/攝影）
（記者王子涵/攝影）

位於舊金山華埠的海外抗日戰爭紀念館18日迎來翻新後的重新開幕，展出內容以滇西戰役為主線。博物館通過全新安裝的投影技術，帶領觀眾沉浸式體驗中國抗日戰爭中最為壯烈的戰爭之一。

海外抗日戰爭紀念館是由知名華裔僑領方李邦琴（Florence Fang）於2014年籌資建設，以紀念在抗日戰爭中，中美軍民團結合作的抗敵歷史，其中飛虎隊協助雲南軍民的故事最廣為流傳。主辦方表示，紀念館展出的是有關戰爭的歷史，但呼籲的是和平的理念。中美兩國在80年前曾並肩作戰，在80年後需要避免爭端，繼續和平共處。

此次展覽是由Sipa圖片社設計製作，運用360度視訊投影技術和包圍式超環繞音響系統，讓觀眾如臨其境，仿佛置身於戰場之中。

第11任美國駐華大使鮑卡斯（Max Baucus）回憶起美國首次與中國建交的歲月，他稱讚前總統卡特（Jimmy Carter）的決定是充滿勇氣的。他鼓勵所有的美國人都來到紀念館參觀。「這裡展示了中美兩國如何合作，共同戰鬥，甘願為彼此付出生命的歷史。」

「人們愛好和平，中美民眾也是一樣。」鮑卡斯說，「如果能讓更多的人回憶起過去的歲月，對兩國關係會有幫助。」

中國駐舊金山總領館領事徐思銳強調，學習歷史能夠改善中美兩國的關係。他表示，80年前美國飛虎隊的老兵和中國軍隊一起，改變了二戰的局勢，摧毀了日本帝國主義對中國的侵略。「中美應該找到兩國共同的敵人，即貧窮、恐怖主義和其他負面因素，並共同面對。」

陳納德航空軍事博物館執行長、陳納德將軍孫女加羅偉（Nell M Calloway）表示，她的祖父是飛虎隊的隊長，祖父與中國的情緣追溯至1937年。她強調了中美軍民合作的重要性，並讚揚中國在第二次世界大戰中的韌性和對戰爭勝利的貢獻。

加羅偉表示，美國空軍在二戰時期推崇轟炸機戰術，但是其祖父來到中國後堅持教授戰鬥機戰術。祖父在當地發明的轟炸預警系統，成為二戰歷史上最有效的預警方式之一，拯救了無數當地人的生命。另外，祖父與當地村民合作積極修繕飛機跑道，對中國抵抗日本轟炸起到了關鍵作用。陳納德在戰後還擔任中國空軍首席顧問，並幫助建立飛行員學校等。

昨天眾嘉賓共同剪綵，為紀念館重新開幕後，並觀看了影片「浴血松山」的首映。

位於舊金山華埠的海外抗日戰爭紀念館18日迎來翻新後的重新開幕。（記者王子涵/攝影...
位於舊金山華埠的海外抗日戰爭紀念館18日迎來翻新後的重新開幕。（記者王子涵/攝影）
位於舊金山華埠的海外抗日戰爭紀念館18日迎來翻新後的重新開幕。（記者王子涵/攝影...
位於舊金山華埠的海外抗日戰爭紀念館18日迎來翻新後的重新開幕。（記者王子涵/攝影）
海外抗日戰爭紀念館展現中美軍民團結合作的抗日歷史。（記者王子涵/攝影）
海外抗日戰爭紀念館展現中美軍民團結合作的抗日歷史。（記者王子涵/攝影）
（記者王子涵/攝影）
（記者王子涵/攝影）

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