張忠謀答謝宴 黃仁勳驚喜現身 裴洛西：中國熊貓無法替代民主價值

黃仁勳也再次在答謝宴中展現了親和的一面，會後不僅熱情與僑胞合影，也與僑胞用手機「自拍」。（僑胞提供）

舊金山 2023年亞太經濟合作會議（APEC ）17日進入最後一天，台灣領袖代表張忠謀當晚舉行答謝晚宴，逾400位舊金山灣區僑胞、美國當地政要及企業家到場，前眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）及輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳夫婦驚喜現身，全場歡欣鼓舞、掌聲熱烈，全場僑胞都急著想要跟兩位合影，成為晚宴中的超級「大彩蛋」。

張忠謀當天才舉行完長達一小時的國際記者會後，立刻現身答謝晚宴。張忠謀表示，他代表蔡英文總統向所有在舊金山以及海外打拚的台灣鄉親問候，他希望各僑團領袖和鄉親在未來，繼續為台美關係貢獻心力。

他說，他完成了蔡英文託付的任務，向全世界傳達了台灣觀念和重要訴求，「台灣會繼續和APEC各經濟體合作，在變化的國際形勢中，確保台灣的經濟發展，為區域繁榮和穩定做貢獻。」張忠謀話才一說完，全場掌聲如雷，也有僑胞喊著謝謝張領袖代表幫台灣發聲。

裴洛西也在台上明確表達挺台立場。裴洛西說，她回憶起90年代與副總統賀錦麗（Kamala Harris）第一次到訪台灣時，相當驚訝台灣的綠色生態環境和繁榮的商業。

她同時表示，台灣與美國在經濟和科技的合作也相當無間，「美國的晶片法案（Chip Act）承諾投資500億元在本土生產晶片，惠及台積電在亞利桑那州建廠以及黃仁勳領導的輝達公司。」裴洛西說，「在國防安全、數據、科學和政府形態上，美國和台灣有太多的共同點。」

在談到本次拜習會以及兩岸關係時，裴洛西表示，中美領導人在嘗試尋找兩國共同的目標。中國領導人習近平此次會面拋出「熊貓外交」，稱會繼續與美方在大熊貓保護方面合作。裴洛西說：「那熊貓無法替代民主的價值。」

蕭美琴致詞，感謝APEC代表團為台灣的國際參與而努力，向國際社會證明台灣的不可或缺性。這幾年台灣獲得的支持逐年提高，得到國際社會前所未有的關注。台灣將繼續強化台美關係，提高台灣人民對自己國家的驕傲。

整場答謝晚宴氣氛相當熱烈，許多僑胞甚至熱淚盈眶，覺得APEC台灣代表團表現真的是太棒了，這麼多重要政經界人士願意出席台灣APEC代表團答謝宴，也顯示台美關係良好，台灣外交有大幅度的提升。黃仁勳也再次在答謝宴中展現了親和的一面，會後不僅熱情與僑胞合影，也與僑胞用手機「自拍」。