東灣紐華克Costco開幕 停車場一位難求 玩具、生鮮區寸步難行

消費者擠滿新開幕的紐華克門市，擁擠到購物推車經常會互相推擠擦撞。（受訪者提供）

東灣居民期待已久的紐華克（Newark）好市多 門市，原本預告10月底開幕，延宕到11月18日終於開幕，開幕一早消費者的人潮蜂擁而至，想搶在第一時間體驗新門市的服務。

居住在東灣的蔡先生在開幕當天一早抵達好市多紐華克門市，對於當時的人潮狀況，他說到：「我們九點抵達時，停車位已經一位難求，只能停到旁邊的立體停車場。入口及現場人山人海，熱門商品、玩具區以及生鮮區更是寸步難行。」

對於新門市內的商品款式，他分享說：「現場折扣很多，感恩節的特價都已經標上。商場裡面有很多其他好市多最近不太容易找到的商品，比如迪士尼 100週年紀念攝影機樂高，或是特殊造型的大型絨毛玩偶。」

因為是開幕第一天，整個商場特別清新明亮，連貨架的棧板跟地板都相當乾淨整齊，紐華克門市動員員工迎戰結帳區，雖然現場人潮眾多，櫃檯的結帳速度卻很快，包含自助結帳區的設立，也舒緩了結帳人潮，讓民眾無須等候結帳太久，倒是試吃攤位消費者大排長龍，甚至擠壓到購物動線空間。