市長話金山／APEC落幕 舊金山成功應對挑戰

舊金山市長布里德到機場歡迎中國代表團。

親愛的讀者們：

剛過去的一星期，舊金山 作為2023年亞太經濟合作組織（APEC ）經濟領導人會議的主辦城市，歡迎了來自世界各地的訪客，世界領導人在莫斯科尼會議中心聚集。這是我們加強經濟、應對全球挑戰，為所有人創造更具彈性和可持續未來的方式。

我國慶祝了副總統賀錦麗女性可持續經濟倡議的啟動，該倡議將匯聚公私夥伴關係，旨在增加女性就業機會、培訓、領導機會以及金融市場的參與。

我還有機會參加APEC人工智能 專題小組，討論舊金山的人工智能繁榮、氣候變化和可持續性。我們知道人工智能在這裡不斷發展，APEC為我們提供了與這個行業的頂尖領導者坐下交流的重要機會。

我們有很多值得驕傲的事情。

在APEC期間，工務員努力確保緊急應變中心整周運作正常，處理應對APEC的各種挑戰 - 公共安全、街道狀況、交通和交通更新等。感謝我們所有的政府工作人員，以及在州和聯邦層面與我們合作的合作夥伴，他們一直努力不懈為舊金山工作。

我還要感謝我們的義工人員為使這一國際盛事取得成功所付出的辛勤工作和努力。

舊金山是創新科技中心，我為APEC給了我們機會展示舊金山感到自豪，我們面對挑戰，而各工務員一直在使舊金山更安全更清潔，並將繼續努力。

謹祝感恩節快樂！

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！