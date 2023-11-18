不受天候影響 感恩節假期 多數班機起降正常

感恩節假期，全美各地班機起降大致不受天候影響。（路透）

感恩節假期將至，許多人可能會搭機前往外州，最關心的話題之一就是天氣如何，會不會影響班機起降。KCRA整理了全美各地的天氣概要，讓您在出門前可以心底先有個底。

・18日（周六）

北加出發的班機當天上午應該都會準時，但少部分可能有點小雨。

沙加緬度、屋崙（Oakland）、舊金山機場的雨勢可能延續到下午。

波特蘭與西雅圖的抵達時間可能有些延誤，當地直到傍晚都會是有雨、有風的天氣。

美國中部與東岸的機場都會是乾爽的天氣，往丹佛、鳳凰城、達拉斯、鹽湖城、芝加哥 、紐約、亞特蘭大 的班機應該都正常起降。

・19日（周日）

加州天氣將恢復乾爽，舊金山、沙加緬度、屋崙、洛杉磯都沒有天候問題。

不過太平洋西北地區可能出現陣雨，不過前往波特蘭或西雅圖的班機不太可能受到天候妨礙。

鹽湖城一帶可能出現雪雨，影響抵達時間。

亞特蘭大、芝加哥、底特律、達拉斯、費城 、邁阿密、紐約的天候都正常。

・20日之後

美國東北與大西洋中部地區，21日（周二）至22日（周三）的冷氣團可能影響起降。

往返亞特蘭大、芝加哥、華府、紐約、費城、波士頓的班機，也有可能受到影響。

24日（周五）之後，全美天氣都會不錯。