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張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

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張忠謀再稱晶片全球化已死 美國520億晶片補貼法案「浪費」

記者江碩涵／舊金山報導
台灣領袖代表張忠謀表示，他仍不改半導體無全球化看法，他認為晶片的全球化以及自由貿易已死。（記者王子涵／攝影）
台灣領袖代表張忠謀表示，他仍不改半導體無全球化看法，他認為晶片的全球化以及自由貿易已死。（記者王子涵／攝影）

2023年APEC峰會，仍圍繞著半導體地緣政治議題。台灣領袖代表張忠謀表示，他仍不改半導體無全球化看法，他認為晶片的全球化以及自由貿易已死，他仍保持此立場沒有改變，至於美國推出520億美元的晶片補貼法案，他認為這種補貼是浪費的，光是台積電自己對美的投資就超過300億元。

張忠謀除了是台灣領袖代表，同時也是台積電創辦人，因此APEC話題少不了半導體相關議題。張忠謀曾公開提出看法，認為半導體已無全球化，自由貿易也已經沒有，半導體已是國家安全議題，而每個國家都在擔心國家安全。

針對這項說法，張忠謀17日在國際記者會上再次表示，他認為晶片全球化已死，尤其是晶片的自由貿易的部分，他仍保持這個立場，沒有改變。張忠謀表示，以美國提出的520億美元晶片補助法來看，光是台積電對美國的投資就已經超過300億元，從數字來看，他仍抱持原本的看法，美國的晶片法或任何補助法案，都是浪費的。

至於美國商務部想在2030年活化美國半導體產業，是否影響台灣。張忠謀表示，無論對台灣或韓國，無論是一般科技產業或半導體產業，競爭是無可避免的，尤其台灣與南韓都是經歷了很多的競爭，才能達到今日的現況，競爭很常見。

張忠謀說，在這次的APEC會議中，與一半以上的領袖都有談到話，其中的話題都圍繞在和平、經濟發展以及供應鏈韌性，當然其中也有不少關於半導體的話題。張忠謀說，半導體話題一直到這兩、三年才變成這麼熱門的話題，許多領袖也都注意到半導體議題，的確有他國領袖好奇問他，為何半導體這麼難做，台灣都在做什麼，大家都很好奇這議題，但其實也有滿多官員根本不懂半導體，也問他到底什麼是半導體。

至於供應鏈的韌性部分，張忠謀說，他也有跟其他國家領袖談到電子供應鏈的問題，尤其是半導體，各國都希望供應鏈能更具有韌性。張忠謀說，以台積電而言，台積電是非常強力的增加台灣的產能，在美國、日本也有投資許多，所以台積電正努力地增加更多半導體供應鏈的韌性。

另外張忠謀也提到，在APEC峰會期間，他與美方沒有進行高端晶片的交流，但他個人表示，台積電會完全支持美國禁運等法令。

也有日本媒體問到台積電在日本熊本建廠的進度。張忠謀說，他現在已經不了解台積電營運進度了，但整體而言，台積電在日本的進展還是滿好的，就他所知，進度不錯，且以他過去的經驗來看，日本半導體產業仍有非常強的潛力及競爭優勢。

台積電 晶片 供應鏈

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