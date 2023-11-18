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張淑芬參觀舊金山亞洲藝術博物館 與各國夫人、先生相談甚歡

記者江碩涵／舊金山報導
台灣領袖代表夫人張淑芬與美國、印度、越南等APEC經濟體成員領袖代表夫人，以及美國副總統賀錦麗夫婿合影。（APEC台灣代表團提供）
台灣領袖代表夫人張淑芬與美國、印度、越南等APEC經濟體成員領袖代表夫人，以及美國副總統賀錦麗夫婿合影。（APEC台灣代表團提供）

台灣領袖代表張忠謀夫人張淑芬在參與2023年APEC期間也出席了多場公開活動，其中最受矚目的就是16日在舊金山亞洲藝術博物館（Asian Art Museum）的APEC經濟體成員領袖代表配偶活動，張淑芬不僅參加了午宴，同時也與其他七位夫人、先生合影留念。張淑芬17日在媒體專訪時表示，不僅與其他配偶聊了藝術相關話題，也有話家常，活動過程非常愉快。

台灣領袖代表夫人張淑芬抵達亞洲藝術博物館，並與美國第一夫人及副總統賀錦麗夫婿寒暄...
台灣領袖代表夫人張淑芬抵達亞洲藝術博物館，並與美國第一夫人及副總統賀錦麗夫婿寒暄合影。（APEC台灣代表團提供）

2023年APEC峰會進入到第五天，16日上午受外界矚目的APEC經濟體成員領袖代表配偶活動也在舊金山的亞洲藝術博物館展開。台灣領袖代表張忠謀夫人張淑芬，身穿一襲水藍色長擺上衣，展現了典雅的東方風情。張淑芬說，這件衣服一樣是夏姿根據她自己的畫作所做出來的衣服，她只要參加國際正式活動，基本上都以夏姿衣服為主。

而在APEC經濟體成員領袖代表配偶活動中，各國領袖夫人也各自穿上具有自己國家的傳統服飾，活動中參與的配偶們彼此有對話，互動熱絡，參觀博物館之餘也合影留念。張淑芬16日上午抵達亞洲藝術博物館，先進行APEC領袖夫人餐會，並與美國第一夫人及副總統賀錦麗夫婿寒暄合影，除了美國的夫人、先生們，印度、越南等APEC經濟體成員領袖夫人們也沒缺席。不過這次卻不見中國第一夫人彭麗媛的身影。

台灣領袖代表夫人張淑芬出席2023年APEC領袖代表配偶餐會，並舉杯致意。（AP...
台灣領袖代表夫人張淑芬出席2023年APEC領袖代表配偶餐會，並舉杯致意。（APEC台灣代表團提供）

亞洲藝術博物館是舊金山當地知名的景點，原本是位於金門公園的笛洋美術館分支館，直到2003年才搬到舊金山市府對面的舊金山公共圖書館舊址重建。亞洲藝術博物館展品來自中國、日本、朝鮮、印尼等亞洲國家和地區的各類藝術珍品1萬5千多件，收藏在這裡的中國瓷器有2千多件、玉器1200多件、青銅器800多件，是美國收藏最多亞洲展品的博物館。

張淑芬說，因為她自己是學藝術的，所以與夫人、先生自然有很多藝術話題可以聊。不過對於亞洲藝術博物館展品的看法，張淑芬笑說，看過我們台灣自己的故宮，自然就會覺得這些展品還好。

張淑芬16日上午代表台灣領袖夫人，出席配偶活動，也參與了領袖代表配偶餐會，與各國夫人、先生們相談甚歡，互動熱絡融洽，氣氛溫馨。

博物館 APEC 舊金山

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