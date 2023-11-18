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受邀參加APEC晚宴 東華醫院行政總裁張建清：合作才會共贏

記者李怡／舊金山報導
出席歡迎晚宴的舊金山民選官員和華裔代表們。左二為張建清。（受訪者供圖）
出席歡迎晚宴的舊金山民選官員和華裔代表們。左二為張建清。（受訪者供圖）

2023年度「富比世」（Forbes）50歲以上50強女性精英，東華醫院行政總裁張建清，作為為數不多的舊金山當地華裔、受邀出席了拜習會之後由拜登總統接待的APEC領導人歡迎宴會，以及隔天的APEC全球執行長峰會（CEO Summit）。

張建清16日向本報表示，歡迎晚宴的氣氛友好且敞開，且兩大國元首在此會晤，有交流才有好轉。這將會給全球經濟帶來穩定發展的利好消息，希望藉著APEC給全球傳播正能量，為舊金山帶來商機，也希望各國領導人誠心展開對話，致力於打造雙贏模式，達到共同繁榮的目標。

張建清（左）與舊金山市長布里德。（受訪者供圖）
張建清（左）與舊金山市長布里德。（受訪者供圖）

張建清說，在各國領導人的致辭和演說當中，都是期待透過合作達成共贏的局面。這一合作的形式是多元化的，合作可以是21國國與國的合作，或是政府和國家商務代表的協作。 在合作的過程中達成公平與開放，不是定義你輸我贏競爭的關係，只有合作才會共贏。 

她期待APEC成員對東道主舊金山有信心，本次峰會可以為當地的商業企業帶來更多的機會和發展，促進經濟復甦。本次的CEO峰會關注全球健康產業的發展，且政府和企業合作共創商機，透過新能源發展保護人類共同居住環境，並透過創新進一步推動高科技的發展，同時鼓勵世界為女性創造並提供發展空間。

張建清說， 參加峰會可了解全球的需求在哪裡，互相吸收和促進。拜登總統在16日的CEO峰會上，分享了與習主席的會晤，並達成共識，雙方會創造更多不同層次的對話，透過對話產生合作共贏的關係。為此美中商業都會受益，給世界傳遞正能量。 當地華人華僑企業家都期盼美中關係升溫。

APEC 舊金山 CEO

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