波士頓市長吳弭：展現美國亞裔領導力量

波士頓市長吳弭在座談會上發言。（記者楊逸辰／攝影）

波士頓 市長吳弭 11月16日晚間來到舊金山華埠China Live餐館和舊金山市檢察官邱信福進行座談會。

由於活動臨時籌辦，現場沒有麥克風設備。但是吳弭和邱信福兩人站立著講話，以洪亮的聲音將言語傳達給在場的各位來賓。

邱信福坦誠自己從小其實在波士頓長大，但他不覺得波士頓是個歡迎他的城市，他的家庭收到了一定的歧視對待，所以26年前他離開了波士頓，而今天的波士頓已經迎來了它的第一位女性華裔市長。

吳弭談及自己小時候她的台灣父母有著「埋頭工作」的訓導，政治對他們而言是不該觸碰的事情。「我的祖父母們從内戰的中國大陸來到台灣，父母又從台灣來到美國，政治對他們來說有著不少負面和恐懼的印象。所以不論發生什麼，歧視還是別的什麼事情，只要埋頭工作就好了。」

波士頓市長吳弭、舊金山市檢察官邱信福與工作人員合影。（記者楊逸辰／攝影）

在她的成長過程中政府的角色對她來說一直都不太理想，在她家庭的商店、在她所去的學校，她所到之處總是聽見政府妨礙了人們的生活。「直到我來到哈佛法學院，我幫助沃倫（Elizabeth Warren，參議員）教授競選參議員。那個過程我意識到了搞政治需要好點子和耐心，你在政府裡需要將事情做對，來將社區建設好，讓人民真正擁有權利。」

吳弭和邱信福互相表達了對彼此政治仕途的支持，吳弭已經開始了連任活動的準備。