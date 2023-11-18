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波士頓市長吳弭：展現美國亞裔領導力量

記者楊逸辰／舊金山報導
波士頓市長吳弭在座談會上發言。（記者楊逸辰／攝影）
波士頓市長吳弭在座談會上發言。（記者楊逸辰／攝影）

波士頓市長吳弭11月16日晚間來到舊金山華埠China Live餐館和舊金山市檢察官邱信福進行座談會。

由於活動臨時籌辦，現場沒有麥克風設備。但是吳弭和邱信福兩人站立著講話，以洪亮的聲音將言語傳達給在場的各位來賓。

邱信福坦誠自己從小其實在波士頓長大，但他不覺得波士頓是個歡迎他的城市，他的家庭收到了一定的歧視對待，所以26年前他離開了波士頓，而今天的波士頓已經迎來了它的第一位女性華裔市長。

吳弭談及自己小時候她的台灣父母有著「埋頭工作」的訓導，政治對他們而言是不該觸碰的事情。「我的祖父母們從内戰的中國大陸來到台灣，父母又從台灣來到美國，政治對他們來說有著不少負面和恐懼的印象。所以不論發生什麼，歧視還是別的什麼事情，只要埋頭工作就好了。」

波士頓市長吳弭、舊金山市檢察官邱信福與工作人員合影。（記者楊逸辰／攝影）
波士頓市長吳弭、舊金山市檢察官邱信福與工作人員合影。（記者楊逸辰／攝影）

在她的成長過程中政府的角色對她來說一直都不太理想，在她家庭的商店、在她所去的學校，她所到之處總是聽見政府妨礙了人們的生活。「直到我來到哈佛法學院，我幫助沃倫（Elizabeth Warren，參議員）教授競選參議員。那個過程我意識到了搞政治需要好點子和耐心，你在政府裡需要將事情做對，來將社區建設好，讓人民真正擁有權利。」

吳弭和邱信福互相表達了對彼此政治仕途的支持，吳弭已經開始了連任活動的準備。

面對如今中國專政對世界的影響導致人們對美國華裔有著他們與中共聯繫的刻板印象，吳弭表示：「長期以來的刻板印象是亞裔美國人被減化為一種不屬於這裡的外國人的存在，對此抗爭的方法是凸顯和展現所有社區中美國亞裔的領導力量。所有在這個活動上的亞裔組織領導們凸顯了這一點，我們美國人努力又努力將美國夢升華。所以彰顯我們亞裔美國人優秀的努力成果，分享他們的成功，就能真正展現我們確實已經是美國今天進步的一部分了。」

波士頓市長吳弭、舊金山市檢察官邱信福與工作人員合影。（記者楊逸辰／攝影）
波士頓市長吳弭、舊金山市檢察官邱信福與工作人員合影。（記者楊逸辰／攝影）
波士頓市長吳弭和舊金山市檢察官邱信福同台對話。（記者楊逸辰／攝影）
波士頓市長吳弭和舊金山市檢察官邱信福同台對話。（記者楊逸辰／攝影）

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