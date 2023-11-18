今秋2萬多條帝王鮭逆游莫科露梅河繁殖 創80年紀錄

剛孵出的切努克鮭魚苗 (莫科露梅河孵化場官網)

北加州 切努克鮭魚(Chinook Salmon)每年秋季逆流而上「飛越龍門」的奇景，曾因築壩攔水而幾近消失，經過幾十年的保育，今秋的「數魚」成績可觀，從8月到11月中旬已經觀察到2萬多條魚游回到原生地繁殖，這是80多年以來最高的紀錄。

莫科露梅河(Mokelumne River)不是大河，但是加州外海捕到的切努克鮭魚中，起初在莫科露梅河上游孵出的竟然佔了50%之多，可見這條河對這種又稱為帝王鮭(King Salmon)或大鱗鉤吻鮭的物種有多麼重要。每年8月開始，鮭魚逆流而上到原生地交配產卵，靠著強烈本能和堅強毅力，竟然可以從太平洋游進舊金山 灣再輾轉來到莫科露梅河口，又一路逆著急流而上十哩，讓人對大自然的奧妙肅然起敬。

雄魚與雌魚交配以後，雌魚產下數以萬計的卵，魚爸魚媽隨即死亡，腐爛的屍體成為魚苗的營養來源，小魚長到幾吋長以後開始向下游漂去，到太平洋裡生活四到五年，然後跟隨祖先的腳步回到莫科露梅河上游交配產卵，再演出一次生命輪迴的延續使命。

莫科露梅河是北加 州阿拉米達縣與康區柯士達縣將近140萬居民的水源地，東灣水利局是主管這條河的政府單位，在確保居民有充分的水可用和保育切努克鮭魚方面必須有所斟酌，經過幾十年的努力，如今「秋汛」(fall-run)的成果相當明顯，也可以預測未來幾年加州外海的鮭魚魚獲應該可以相當好。

秋汛是從8月到1月，今年從8月到11月中旬觀測員已經數到2萬多條魚，其中在10月19日那天數到1941條魚，這是過去30年來的單日最高紀錄。