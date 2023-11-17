張淑芬代表台灣政府 捐款1萬元給華人特殊兒

張淑芬認真聆聽特殊兒們表演音樂會，跟著音樂打拍子。（記者江碩涵╱攝影）

在2023年APEC 峰會緊鑼密鼓的政經外交談判活動中，有一個暖心的時刻；台灣AP1EC領袖代表張忠謀的夫人張淑芬15日在駐舊金山台北經濟文化辦事處安排下出席「華人 特殊兒童繪畫展 暨音樂表演慈善活動」。她不僅慢慢欣賞作品、聽音樂會，同時也給予每個畫家、表演者鼓勵，最後並代表台灣政府捐贈1萬美元，支持協會的工作。

15日上午張淑芬在參加了華人特殊兒童之友（FCSN）的畫展與音樂會，其中也一一細看每幅作品，並與特殊兒們對話，詢問特殊兒畫作的內容，用何種素材畫的。特殊兒們也認真回答。有些特殊兒雖然講話並不清楚，但張淑芬仍耐心地聽，也認真回應。

張淑芬說，她參觀完畫展、聽完音樂，感覺從頭到尾都充滿了愛。她說，這社會無論作什麼事情都需要付出代價，而這些孩子背後的父母親，更是付出非常高的代價。她本身也是畫家，她的畫在蘇富比、佳士得都被拍賣過。她看了這些大小朋友的畫作，感覺孩子們真的很有才氣，不僅配色大膽，素描底子也好。因為他們比一般孩子更能專心地感受這個世界。

張淑芬說，她用自己畫畫的經驗來看，這些孩子的畫畫底子真的很好。她鼓勵協會找專門的老師，讓這些孩子「更自由的畫，不要限制他們畫」，加一點現代的東西進來。她也鼓勵家長們加油，陪伴孩子走更長更遠的路。

張淑芬代表台灣政府捐贈一萬美元，支持協會的工作，捐款由FCSN會長黃志堅代表接受。

FCSN執行長葉愛卿說，在APEC會議期間有這麼多重要的經貿談判中，非常感謝駐舊金山經文處選擇華人特殊兒童之友這個協會。作為被捐款的對象，協會被受到肯定，弱勢團體也有發光發亮的機會。

葉愛卿說，她看到張淑芬這麼認真的欣賞畫作，與孩子們對話，聽音樂時也認真聆聽，跟著音樂打拍子，她真的非常感動。她說，這些孩子在社區中，時常不被看重，尤其協會常被外界質疑，為何不花資源在「Normal Kids（正常孩子）」身上，非要花資源在特殊兒身上，也讓她感到人情冷暖。

她說，照顧這些特殊兒，讓這些特殊兒有更多發揮空間。有時不是只有單向付出，大人們也能從孩子們身上得到成長，能在APEC這麼正式的場合中，被台灣政府和領袖代表看到當地協會組織的努力，她非常感謝政府及大眾。