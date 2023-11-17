美商業部長：將加大投資印太地區

雷蒙多表示，過去的五年美國在印太區域的發展中完全缺席，是時候重新建立起聯繫了。(記者王子涵╱攝影）

由美國領導的印太經濟框架（Indo-Pacific Economic Framework，簡稱IPEF）14個成員國代表，16日在舊金山洲際酒店舉行了新一輪投資 者論壇。大會宣布完成了四大經濟框架中的三個，包括供應鏈 彈性、清潔能源和脫碳、稅收和反腐敗；美國商務部部長雷蒙多 （Gina Raimondo）與白宮能源與投資高級顧問霍克斯坦（Amos Hochstein）共同主持了會議，並承諾在未來加大對這一區域的投資。

這一框架是由美國總統拜登於2021年10月舉行的東亞峰會上提出，創始成員國除美國外還包括澳洲、日本、韓國、印度、泰國、馬來西亞、斐濟、紐西蘭、馬來西亞、汶萊、越南、菲律賓和新加坡，經濟體量占世界GDP的40%、全球貿易的20%。隨著美中戰略競爭的加劇，美國希望通過IPEF框架加強在印太區域的影響力。去年5月，雷蒙多宣佈供應鏈框架基本完成。目前各國在「貿易」框架中無法達成一致，成為IPEF框架的主要困難。

雷蒙多說：「過去的五年美國在印太區域的發展中完全缺席，是時候重新建立起聯繫了。」

她表示，印太經濟框架將是基於公共和私有資金合作的投資模式。她希望各成員國能夠以更加透明、開放、零貪污的姿態吸引美國進行投資。她感謝所有參與該框架的成員，在短短17個月內，簽訂了針對供應鏈、清潔能源和反腐敗的協議。

雷蒙多宣布，IPEF將在新加坡舉辦第一屆投資者峰會，時間定於明年4月或7月。峰會將聚焦第三框架的清潔能源和脫碳產業。「3000萬元的項目準備基金已準備就緒，其中美國、日本投資各投資1000萬元、澳洲投資800萬元。南韓也有意投資，資金將用於環境調查和諮詢項目。」雷蒙多說。

最後，雷蒙多還宣布上線由私人投資家領導的IPEF繁榮計畫，她表示，私有基金的加入，將有利於IPEF框架更加持久和穩固，其成員來自於美國頂級投資公司、創業家等。

花旗銀行執行長范洁恩（Jane Fraser）表示，花旗銀行與印度政府合作創立價值16億元的綠色能源投資基金，幫助該國成功達成創新能源的目標，同時也幫助馬來西亞達成節能減排的目標，「這是政府與私有基金合作取得成功的典範。」