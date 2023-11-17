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張忠謀APEC場邊會晤賀錦麗 談區域發展

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

張忠謀參加APEC領袖部長級CEO接待會

記者劉先進╱ 舊金山報導
張忠謀參加APEC領袖部長級CEO歡迎接待會。（記者劉先進╱攝影）
張忠謀參加APEC領袖部長級CEO歡迎接待會。（記者劉先進╱攝影）

APEC經濟領袖峰會在舊金山舉行期間，總統拜登和中國國家主席習近平15日在金山以南的費羅麗莊園（Filoli Estate）會面兩小時，舉世矚目；當晚，台灣領袖代表暨台積電創辦人張忠謀與夫人張淑芬參加了APEC領袖部長級CEO歡迎接待會。

15日下午，媒體雲集，希望抓拍到拜登和習近平出現在接待會上，不過兩人最終沒有露面。

這次是92歲的張忠謀第六次代表蔡英文出席會議。下午5時許，舊金山下起瓢潑大雨，有媒體依然在堅守，也有記者為保護攝影設備，躲到旁邊一個亭子。張忠謀和張淑芬步入會場前，現場雨停，有台灣媒體高呼「天公作美！」張忠謀大力握住接待官員的手，兩人寒暄了幾句，隨後進入現場，步伐平穩有力。

張淑芬身穿粉色外套，顯得非常奪人眼球。

出發前，蔡英文曾表示，期許張領袖代表能夠再次向APEC成員國，以及國際社會傳達四項訊息： 台灣將致力促進區域的和平及繁榮發展。台灣將跟各國合作，打造更具彈性及韌性的供應鏈。台灣將努力推動綠色轉型，同時保障中小企業、勞工、以及婦女的權益。我們也會以更具有前瞻性、更有效率的政策作為，來促進國內和亞太區域的均衡發展。呼籲各經濟體，在以數位轉型帶動經濟發展的同時，也應致力於縮小數位落差。

APEC 拜登 舊金山

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