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遇劫捷克媒體：獲得金山人各種幫助

編譯組╱綜合報導
圖為舊金山警方巡邏。（美聯社）
圖為舊金山警方巡邏。（美聯社）

據「紀事報」（Chronicle）報導，在舊金山長提（Long Beach）社區遭遇三名持槍劫匪後的幾天裡，一個捷克新聞攝製組的成員仍然對這次襲擊本身以及居民和領袖反應感到迷惑。

電視記者沃斯塔爾（Bohumil Vostal）14日在接受採訪時說：「有各種各樣的人願意提供我們幫助，」他的手機仍在嗡嗡作響，記者、好心人和官員都在介紹他去受害者服務機構。「他們提供心理幫助，真的已經盡力了。但此時此刻，我們的注意力完全集中在APEC峰會上，」他說。

他們被指派報導亞太經濟合作組織（APEC）峰會，但在周日（12日）下午5時左右，正當沃斯塔爾和一名攝影師正在拍攝City Lights書店時，有三個人持槍走了過來，他們戴著面具遮住了臉。歹徒搶走了價值1萬8000多美元的設備，跳上了一輛等候的汽車逃逸，讓新聞記者們驚悚之餘，不知所措。

當搶劫的消息傳出後，市政府的官員們都對沃斯塔爾和他的團隊表示了支持，市長布里德（London Breed）在市政廳會見了他們，並接受了採訪，沃斯塔爾說，當地新聞台主動提出捐贈設備。

市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）寫信給沃斯塔爾和攝影師，表示將在晚上議會會議結束後，請他們步行遊覽長堤並共進晚餐。他說，持槍搶劫 「在一周中的任何一天都是可怕的，如果發生在來這裡參加亞太經合組織會議的外國（記者）身上，那就更可怕了」。他稱讚警察局中央分局的警察在記者撥打911報警電話後一分鐘內就趕到了現場。

沃斯塔爾說，他們計畫在天黑前取回新設備，按計畫為捷克公共電視台拍攝早餐節目。沃斯塔爾說：「我想，這一次我們會離警察更近一些。」

APEC 長堤 舊金山

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