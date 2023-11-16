僑民盼拜習談出好結果 帶動華埠經濟 商戶：希望習近平來華埠轉轉

掛在習近平下榻酒店圍欄上的中美國旗。（記者李怡╱攝影）

全世界矚目的「拜習會 」15日登場。舊金山作為全美最大的華人 華僑聚集地，當地華人對於美中兩國元首的會晤，有著特別的期待與希望。

中華會館董事李殿邦表示：「在迎接習近平主席到訪時，看到他乘坐的紅旗牌轎車非常的感動，1958年紅旗牌誕生，這60多年通過中國的人不斷努力，中國迅速崛起。主席出訪不用再坐美國的汽車了，盡顯中華民族的氣派。拜習會是兩個世界大經濟體的會晤，應從全人類和平、安定與幸福的福祉出發，做出兩大國應有的擔當。作為舊金山當地華人，希望祖籍國繁榮昌盛，繼續為全球的繁榮而努力，希望與美國經濟體合作，和平共贏。這不只是對華人，對全世界的人們都是福音。大國之交應該從更高更廣的層面，而不只是從本國利益角度出發。」

華埠 商戶代表陳展明表示：「希望習主席可以來華埠轉轉，了解當地華人在美的生活。中美兩國有機會坐下來談一下。就像夫妻有吵架的時候，但是可以透過坐下來談話溝通 ，達成合作。希望拜習會可以談出好結果，因為兩國的友好，對國內或是當地華埠的經濟都會利好。如中美友好往來，國內遊客回來，對華埠經濟是很好的帶動，也會為中國經濟帶來更多機會和發展。希望中美兩國達成互相對等開放。只有開放，對經濟和往來才會有利好和促進。」

美國潮商基金會理事長林志斯說：「拜習會談是一次里程碑式的會晤，會給多年來中美關係的不穩定起到一個利好的作用。希望會晤之後，中美關係繼續走向友善和開放。希望對雙邊貿易往來帶來利好訊息。」

舊金山東華社社長、上海市僑聯海外委員唐勁輝表示：「中美元首會晤莊園名字也映照了歷史和現實。從大處看，中美兩個大國的關係會實際影響到世界和平、經濟發展、人民利益。從本地看，兩國良好發展，對當地華人華僑也具實際意義，人文處事、商業機會、溝通交流、日常生活將更方便。兩國會晤不可能面面俱到，但應做到坦誠實際，共同為世界進步和人類文明做出貢獻。」