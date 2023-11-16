我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張忠謀夫人張淑芬逛聯合廣場 稱舊金山是第二喜歡的城市

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone問習「你認識這個年輕人嗎？」

APEC抗議達高峰 市中心多路段被佔領

本報記者鍾申／舊金山報導
抗議者認為，各國領袖是造成世界當下經濟分配不公、氣候災難、戰爭等問題的源頭。（Getty Images）
抗議者認為，各國領袖是造成世界當下經濟分配不公、氣候災難、戰爭等問題的源頭。（Getty Images）

亞太經濟合作組織（APEC）峰會15日進入到第四天。包括拜習會、領袖歡迎晚宴等重要會議都如期上演，相對應的抗議遊行浪潮也達到頂峰，參加人群之多、團體種類之豐富是在舊金山歷史上前所未見的。市中心多條路段都被抗議隊伍佔領。警方投入了大量的警力引導人群，目前並未發生大規模衝突事件。

上千名抗議中國及中國國家主席習近平的隊伍在中午穿過舊金山市場街，在警方的引導下，隊伍在會議主會場馬士孔尼中心（Moscone Center）的警戒區外前行，隊伍中包含來自台灣、香港和西藏的抗議者。

全市的安保警戒提升至最高級別，核心區內採用行人「只出不進」的單向交通管制措施。聯邦特勤局設置了多個安全檢查站限制人流。水杯不被允許帶入會場，因擔心金屬水杯可成為潛在武器。

主會場附近的限入區向外擴展了數個街區，其中將中國代表團下榻的St. Regis酒店也囊括在內。在酒店最近的車輛出口處，大批中方的支持者和抗議者在此聚集，等待前往費羅麗莊園（Filoli Garden）參加拜習會的中方車隊。

抗議團體揮舞著「中國病毒」字樣的標語。支持一方則用高音喇叭播放愛國歌曲作為回應，對抗烈度相較昨日並未有明顯提升。現場約有30名防爆警察和多輛警車駐扎，警方隨後在道路兩側安裝臨時鐵柵欄控制人群。

除中美相關抗議外，由「No to APEC」（向APEC說不）組織發起的抗議活動在當天早晨佔領了APEC主會場的各個入口，抗議者用鐵鏈相連，阻止與會人員步行進入會場。它們認為，參與APEC會議的各國領袖是造成世界當下經濟分配不公、氣候災難、戰爭等問題的源頭。抗議者高喊「可恥！可恥！」的口號，迫使警方將與會人員分流至其他入口。

當天抗議的另一大焦點圍繞著以哈戰事。包括舊金山渡輪大廈（Ferry Building）、舊金山紀事報總部等標誌性建築被抗議者惡意塗鴉，或利用投影映射口號。抗議人群同樣在市場街聚集，並拉開橫幅「戰爭罪犯來到舊金山」等標語，其中部分抗議者與防暴警察發生推搡等行為。警方已抓捕幾名暴力抗議分子。

上千名抗議中國及習近平的隊伍，在中午穿過市場街。（本報記者鍾申╱攝影）
上千名抗議中國及習近平的隊伍，在中午穿過市場街。（本報記者鍾申╱攝影）
現場約有30名防爆警察和多輛警車駐扎，警方隨後在道路兩側安裝臨時鐵柵欄控制人群。...
現場約有30名防爆警察和多輛警車駐扎，警方隨後在道路兩側安裝臨時鐵柵欄控制人群。（本報記者重鍾申╱攝影）
大批中方的支持者和抗議者在其下榻酒店聚集。（本報記者鍾申╱攝影）
大批中方的支持者和抗議者在其下榻酒店聚集。（本報記者鍾申╱攝影）
大批中方的支持者和抗議者在其下榻酒店聚集。（本報記者鍾申╱攝影）
大批中方的支持者和抗議者在其下榻酒店聚集。（本報記者鍾申╱攝影）

舊金山 APEC 拜習會

上一則

洛威爾高中招生恐有變 家長擬抗議

下一則

聖馬刁市富裕社區 申請歷史街區

延伸閱讀

張忠謀參加APEC領袖部長級CEO歡迎接待會 張淑芬粉色外套吸睛

張忠謀參加APEC領袖部長級CEO歡迎接待會 張淑芬粉色外套吸睛
一洲焦點／APEC及拜習會現場報導、眾院預算命運？

一洲焦點／APEC及拜習會現場報導、眾院預算命運？
拜習會前舊金山一大早爆示威 迎接獨裁者習近平到訪

拜習會前舊金山一大早爆示威 迎接獨裁者習近平到訪
同樣於11月參加APEC 中網熱議30年前江澤民會晤柯林頓

同樣於11月參加APEC 中網熱議30年前江澤民會晤柯林頓
即將見習近平 拜登在舊金山募款稱「中國遇上問題」

即將見習近平 拜登在舊金山募款稱「中國遇上問題」

熱門新聞

王丹與蓋拉格並坐。（記者陳意涵／攝影）

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

2023-11-11 21:07
上千名來自全美各地的華人，前來歡迎習近平主席和中國代表團的到來。（本報記者/攝影）

習近平下榻酒店外 數千支持者聚集 僅有零星抗議者

2023-11-14 19:37
沃爾瑪黑色星期五促銷8日開跑。（美聯社）

沃爾瑪黑五促銷 網購8日先開跑

2023-11-08 01:18
加州州長紐森推動舊金山與灣區環境改造，遭到反對者猛烈批評。（加州州長辦公室）

APEC峰會前喊話「淨化」舊金山 紐森挨轟 「為何要為了中國修容」

2023-11-15 01:20
屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損失七萬。（電視新聞截圖）

「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬

2023-11-07 19:52
漢堡王將在11月9日推出消費5元獎勵三明治優惠。（美聯社）

11/9炸雞三明治日 優惠吃雙份

2023-11-08 01:16

超人氣

更多 >
拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武
既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店

既然到了加州…葉倫接機習近平前 先去吃了這家店
4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」

4中警臥底緬北詐團 傳遭活埋…中震怒 通緝「明家集團」
習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵
「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來

「世上最美銀杏樹」在這裡 歷經800年風霜 遊客慕名而來