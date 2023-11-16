APEC抗議達高峰 市中心多路段被佔領

抗議者認為，各國領袖是造成世界當下經濟分配不公、氣候災難、戰爭等問題的源頭。（Getty Images）

亞太經濟合作組織（APEC ）峰會15日進入到第四天。包括拜習會 、領袖歡迎晚宴等重要會議都如期上演，相對應的抗議遊行浪潮也達到頂峰，參加人群之多、團體種類之豐富是在舊金山 歷史上前所未見的。市中心多條路段都被抗議隊伍佔領。警方投入了大量的警力引導人群，目前並未發生大規模衝突事件。

上千名抗議中國及中國國家主席習近平的隊伍在中午穿過舊金山市場街，在警方的引導下，隊伍在會議主會場馬士孔尼中心（Moscone Center）的警戒區外前行，隊伍中包含來自台灣、香港和西藏的抗議者。

全市的安保警戒提升至最高級別，核心區內採用行人「只出不進」的單向交通管制措施。聯邦特勤局設置了多個安全檢查站限制人流。水杯不被允許帶入會場，因擔心金屬水杯可成為潛在武器。

主會場附近的限入區向外擴展了數個街區，其中將中國代表團下榻的St. Regis酒店也囊括在內。在酒店最近的車輛出口處，大批中方的支持者和抗議者在此聚集，等待前往費羅麗莊園（Filoli Garden）參加拜習會的中方車隊。

抗議團體揮舞著「中國病毒」字樣的標語。支持一方則用高音喇叭播放愛國歌曲作為回應，對抗烈度相較昨日並未有明顯提升。現場約有30名防爆警察和多輛警車駐扎，警方隨後在道路兩側安裝臨時鐵柵欄控制人群。

除中美相關抗議外，由「No to APEC」（向APEC說不）組織發起的抗議活動在當天早晨佔領了APEC主會場的各個入口，抗議者用鐵鏈相連，阻止與會人員步行進入會場。它們認為，參與APEC會議的各國領袖是造成世界當下經濟分配不公、氣候災難、戰爭等問題的源頭。抗議者高喊「可恥！可恥！」的口號，迫使警方將與會人員分流至其他入口。