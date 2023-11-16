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拜習會啟動最高級安保 買菜也需安檢 市民戲稱「不用擔心被打劫」

記者李怡／舊金山報導
市民過安檢去買菜。（記者李怡╱攝影）
市民過安檢去買菜。（記者李怡╱攝影）

拜習會15日登場，全球矚目，舊金山也成為了世界關注的中心。隨著中國國家主席習近平、美國國家總統拜登與副總統賀錦麗到達舊金山，入住位於市中心的飯店。APEC會議中心和市區的安保措施再次升級。市民去買菜都需過安檢，即使是持有國務院審核頒發的媒體證記者，進入會議中心也需要過三道安檢。

隨著各國領導人的到訪，2023APEC會議進入了高峰時刻。一系列遊行示威活動也集中在15日到17日舉行。因此舊金山市中心臨近APEC峰會主會場與拜登總統入住酒店的所在地諾布山附近，安保制度更加森嚴。 

與前幾天的會議保全相比，15日會議中心安全區周圍的三條主幹道街道全部封鎖，所有車輛不得入內。且安全區分為綠色和紅色安全區域兩種：綠色安全區市民可以進入，但是必須經過安全檢查，此道檢查類似於機場的安全例檢，紅色保全區則只有持APEC會議相關證件的人，才可進入。

舊金山市民Bob住在芳草地藝術廣場附近，早上牽著自己的寵物去商店買菜，在到達商店前，他需要先經過保全檢查。他告訴本報：「第一次感受到社區的安保這麼被重視，他呼籲更多的灣區居民可以在這幾天到訪舊金山，不用擔心被打劫。」

從綠區向會議中心行進的路上，還有兩道安全檢查是紅色安全區。 進入到這一區域的人必須要出席與會證件、志願者證件或是媒體證件。以上所有證件都是由國務院在進行安全背景調查之後發放的。即使是持證件到訪人員，也不得帶水杯、雨傘和自拍設備入場。媒體的大型攝像機和攝影器材，需要進行單獨的檢查。過檢包裹內的所有物品都會被安全人員一一檢查合格後，方可入內。

面對全球最高等級的安檢，對於當地人的生活和商業來講並不是利好的消息。安全區的當地居民 Lucy在早上晨跑時，無法按照原來的跑步路線進行，且想向平時一樣過馬路，都必須要花半小時繞行整個安全區圍欄後，才可穿過。

因為受到安全區圍欄的影響，許多在安全區附近的店面已經關閉。即使是不關，店內冷清沒有生意。用舊金山市民Jessie的話說：「舊金山關於APEC會議的安保，犧牲當地民眾的生活，保全大家的安全，這也算是大家參與這一國際盛會的方式之一了。 」

會議中心外的三條街，層層封鎖。（記者李怡╱攝影）
會議中心外的三條街，層層封鎖。（記者李怡╱攝影）
APEC峰會保全區第二和第三道安檢。（記者李怡╱攝影）
APEC峰會保全區第二和第三道安檢。（記者李怡╱攝影）
市民出行需過嚴格安檢。（記者李怡╱攝影）
市民出行需過嚴格安檢。（記者李怡╱攝影）
保全區的第一層安檢。（記者李怡╱攝影）
保全區的第一層安檢。（記者李怡╱攝影）

舊金山 APEC 國務院

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