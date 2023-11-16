台灣自媒體「敏迪選讀」 開箱經合會

台灣自媒體「敏迪選讀」開箱APEC 。（記者徐蓓蓓╱攝影）

敏迪是本次隨台灣代表團採訪亞太經濟合作組織(APEC )峰會的自媒體人。她的「敏迪選讀」最開始在line上推播文字訊息，後來2019年的時候開了podcast，最近還通過YouTube和Instagram增加了短影音內容。她試著用各種新型態的媒體去做國際新聞，讓台灣人知道國際上是怎麼認識台灣的。

敏迪表示，產生採訪APEC的想法，是因為大陸領導人習近平 沒有出席今年的G20峰會，然後自己每天看新聞都看到好多媒體猜測他會不會來APEC，因為他去年有參加曼谷的APEC，而且還和加拿大總理有點小爭執。

而這一次在美國，美國最近一直想要和中國有對話的管道，她覺得美國會力邀習近平出場。其次APEC是台灣少數可以以正式成員身分參加的國際峰會，會有很多官方的支援，對自媒體來說會很有幫助。

敏迪坐飛機剛到美國，就遇到一個阿富汗 的司機。司機邊開車就邊開始聊神學士(塔利班)，說自己的女兒在阿富汗不能受到良好的教育。敏迪把這段經歷拍下來，1分半的Reels短視頻貼出去，第二天已經有23萬次收看。

敏迪說，傳統媒體播報APEC這樣的峰會，頂多是看到會場上講話。「（可是）你看過媒體中心嗎？看過這些管制嗎？看過那些官員在入座之前他們的神情是什麼嗎？」她說，自己這次是抱著開箱APEC的心態過來，想讓大家知道周邊的花絮是怎樣；一場國際峰會從無到有是怎麼蓋起來的。

她說自己此行是自費，而眼下舊金山住宿一晚就要1萬塊台幣。「我當然可以住便宜一點、遠一點地方，但是這個會議最重要的是資訊交流。別人有資訊你沒有，那你就不知道去哪裡採訪，所以我就決定和大家住在同一間飯店。機票5萬台幣，整體下來就花了16、7萬左右，還不含當地消費。」

「過去很多人說『自媒體』怎麼賺錢？」敏迪說，「我很幸運有很多的支持者，也在台灣做過很有趣的日曆，日曆裡面每一天介紹一個國家。」日曆也幫自己賺到一些收入。這一次自費來是想回饋給大家，「讓大家知道峰會實際上是長什麼樣子。」

敏迪今年7月的時候受到美國國務院邀請，參加了外國媒體參訪活動。她和另一位西班牙的YouTuber是當時20多位各國受邀記者中唯二的自媒體代表。