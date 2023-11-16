APEC雙部長會議 台美積極交流 中方沒出席、沒互動

台灣行政院政委鄧振中（左）11月14日與美國貿易代表戴琪舉行雙邊會談。（官方提供）

台灣國發會主任委員龔明鑫、行政院政委鄧振中率團出席AMM會議及晚宴。龔明鑫與鄧振中不僅在會議中與美國及各國進行交流討論，龔明鑫說，晚宴時甚至他被安排與前議長裴洛西 （Nancy Pelosi）夫婦同桌，對美方的桌次安排，「感覺很舒服（comfortable）。」

龔明鑫表示，他自己那桌有裴洛西夫婦、新加坡、馬來西亞、澳洲等多國部長外長。他自己也與裴洛西及先生保羅 (Paul Pelosi)有許多互動。

此外，鄧振中與駐美代表蕭美琴出席部長會議期間，11月14日也與美國貿易代表戴琪 （Katherine Tai）舉行了雙邊會談，就台美雙邊貿易事項交換意見。

鄧振中表示：「美國與我國推動台美21世紀貿易倡議今年獲得重大成果，並發揮相當示範作用，不僅證明我國可以符合高標準貿易規範，也啟發其他貿易夥伴與我國洽簽更多經貿協議。」

他請戴琪繼續推動台美21世紀貿易倡議的下一階段談判，並請協助使台灣農產品輸銷美國申請案早日通過，幫助台灣優質農產品出口。雙方也就當前世界經貿情勢，及世貿組組織（WTO）、APEC等業務交換意見。

龔明鑫同時也於14日上午，與美國國務院 次卿費南德茲（Jose W. Fernandez）進行雙邊會談。雙方就台美合作、淨零排放、經濟脅迫等議題交流。

龔明鑫說，費南德茲表示第四屆台美經濟繁榮夥伴對話（EPPD）即將召開，雙方在許多面向都已有所進展。而他也回應費南德茲，台美可推動第三國產業合作面向，例如台灣中華電信已與歐洲及東南亞國家洽談5G電信合作，電動車等領域也是未來可發展三方合作的項目。