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台灣支持多邊貿易 爭取加入CPTPP

記者江碩涵／舊金山報導
2023年APEC部長級會議，台灣由國發會主任委員龔明鑫（右）、行政院政委鄧振中率團出席AMM會議及晚宴，並於15日舉行雙部長記者會。（記者江碩涵╱攝影）
2023年APEC部長級會議，台灣由國發會主任委員龔明鑫（右）、行政院政委鄧振中率團出席AMM會議及晚宴，並於15日舉行雙部長記者會。（記者江碩涵╱攝影）

2023年亞太經濟合作（APEC）部長級會議（APEC Ministerial Meeting, AMM），已於11月14日、15日舉行。台灣由國發會主任委員龔明鑫、行政院政委鄧振中率團出席AMM會議及晚宴，並於15日舉行雙部長記者會。

針對台灣加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的進度，鄧振中表示，已在會議中清楚爭取台灣加入。APEC活動對台灣的幫忙相當大，台灣可藉此與其他國家部長直接討論，雖然各國反應或多或少不同，但由於台灣在多邊貿易組織中的表現一直都是相當高標準，也因此各國對台灣的印象也非常好。

他表示，目前CPTPP仍在處理英國的入會程序，沒有處理任何新會員案件。台灣是否加入的議題也並非不被受理。英國的處理案件訂定在2024年底，也因此程序仍得看狀況。

鄧振中表示，台灣除了產業極強，半導體也在全球占了領先地位。貿易表現上也有非常驕傲的紀錄，台灣從未在世貿組織（WTO）上被告過，也在多邊貿易中，與各國沒有重大的貿易與爭端。這對台灣也是非常有利的因素。

至於雙重課稅的議題討論，據了解，APEC領袖宣言今年聚焦數位科技、貿易衝突解決及解決供應鏈，台灣最大優勢就在半導體供應鏈，且台積電創辦人張忠謀又代表出席領袖會議，成為台美租稅協議突破關鍵。

鄧振中表示，財政部長莊翠雲在會議期間已有很好的機會向美國政府充分討論。莊翠雲也已全力爭取，相信也有相當好的成果。

至於部長級會議的發展與進度，龔明鑫與鄧振中皆一致認為台灣表現得相當優越。龔明鑫表示，面對全球經濟復甦前景不確定性，今年的主題為復甦經濟，數位及綠色的雙轉型，不僅可推動經濟發展，也有助於打造一個更具韌性、包容性及永續的未來。

數位轉型方面，台灣作為科技驅動經濟體，致力弭平數位落差，強化數位韌性。綠色轉型方面，台灣致力於2050年前實現淨零排放，並將承諾入法等。

龔明鑫表示，有關醫療領域，APEC企業諮詢委員會（ABAC）代表今年提出將AI應用與醫療服務相結合之計畫，共有19個APEC成員參與，且台灣在新南向政策下，與東南亞國家在醫療領域合作，打造一國一中心。台美未來也可就數位醫療推動與第三國家合作。

APEC 供應鏈 東南亞

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