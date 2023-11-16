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APEC登場 舊金山華裔盼振亞洲門戶形象

編譯廖宜怡╱綜合報導
舊金山華裔社區多位領導人認為，APEC有助提升當地形象。（美聯社）
舊金山華裔社區多位領導人認為，APEC有助提升當地形象。（美聯社）

編譯廖宜怡╱綜合報導

亞太經濟合作組織（APEC）峰會本周在舊金山正式登場。當地華裔社區領導人希望，透過亞太經合會舉行期間獲得的全球關注，能夠提升舊金山作為「亞洲門戶」的形象。

舊金山市議員陳詩敏（Connie Chan）說：「我看到舊金山因為這場盛事成為國際焦點，也看到它對我們的小企業和居民造成的影響。」她指的是中央地鐵關閉兩個車站、讓華埠被隔離在APEC會議舉辦地點馬士孔尼中心（Moscone Center）之外，以及其他公共交通路線的暫停和安全限制等。

陳詩敏出生於香港，居住過台灣，13歲時移民到舊金山，本身經歷過影響許多移民的種族主義。她認為，當地種族主義已隨著美中關係的緊張有所惡化。

她說：「身為一名美國華裔女性，我被人稱為『陳共產』（Commie Chan）和『中國資產』（Chinese asset），我個人被迫面對這個殘酷的事實。」

舊金山約有三分之一的居民是亞裔，其中約四分之一是華裔，比例為全美最高。

安老自助處執行長鍾月娟（Anni Chung）說：「我們為舊金山能主辦這次活動感到自豪。作為一名華裔美國人，我們都擔心美中之間的緊張局勢會不斷加劇。我認為，任何能讓雙方關係改善的努力，都能使兩國受益。」

華埠商界領袖之一的史蒂文‧李（Steven Lee）說：「我們希望華埠能藉著此次的活動發光發熱，我們都很樂觀。」

代表華埠地區的市議會議長佩斯金（Aaron Peskin）說：「這確實是一個能對外展示華埠和華裔社區的機會，也是一個讓我們的居民感到自豪、並慶祝這個社區從新冠疫情最黑暗的日子中復原的時刻。」

身為APEC榮譽主辦委員會（APEC Honorary Host Committee）成員的舊金山市府律師邱信福（David Chiu）認為，這次會議對舊金山來說一個難得的機會。

邱信福說：「長久以來，舊金山一直是美國和亞洲之間的門戶，華埠也一直是亞太地區移民抵達美國的第一站。我認為，本周是糾正世界各地對舊金山錯誤看法的好機會。」

舊金山 華埠 華裔

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