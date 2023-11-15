被控襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭應訊稱：想結束腐敗

狄帕培出庭自辯時稱，之前受到右翼陰謀論影響，闖入裴洛西住所，主要是想改變腐敗的美國政府。（美聯社）

涉嫌重錘攻擊國會議員裴洛西 丈夫保羅 (Paul Pelosi) 的43歲美國加州男子狄帕培 (David DePape) ，14日出庭自辯時對陪審團表示歉意。他在長達一個小時的作證自辯時稱，之前受到右翼陰謀論影響，闖入裴洛西住所，主要是想改變腐敗的美國政府。

迪帕培14日涕淚交加對陪審團陳情。他已對控方所提「試圖綁架聯邦官員，並攻擊聯邦官員直系親屬，其目的是報復聯邦官員執行其工作職務」罪名申辯無罪。如辯方申辯不得陪審團採納，罪名成立的話，被告迪帕培將面臨無期徒刑判決。

根據聯邦司法部 ，狄帕培去年10月28日闖入當時聯邦眾議院議長裴洛西的舊金山寓所，犯案時身上有膠帶、繩索、至少一把錘子以及一本日記，顯示他打算綁住裴洛西。但當時只在寓所中找到保羅，於是使用重錘，將保羅打成重傷。

司法部同時指出，狄帕培被捕後表示，他企圖把裴洛西扣為人質並與她交談。如果裴洛西告訴他真相，就會放她走，如果撒謊，就要打斷裴洛西的膝蓋骨。並認為裴洛西應該對她所屬民主黨所說的謊言負責

受害人裴洛西的先生保羅13日出庭作證時，首次於公開場合親口描述案發當天遭狄帕培攻擊情景。他說，案發當晚他在睡眠中聽到有人闖入臥房，並且問他「南西在哪裡？」當保羅回答妻子人在國會時，被告威脅保羅說，準備把他綁起來，等裴洛西回到家中。

保羅說，他當時掙扎報警，可是警方抵達現場前，狄帕培揮舉重錘，將保羅打成重傷。狄帕培表示，當他在法庭聽到神經外科醫師作證時強調保羅傷勢嚴重情形時，深感懊悔。根據作證醫師，保羅頭部兩部位受傷，其中一處頭骨折裂，必須進行手術，使用板子與螺絲接合頭骨斷裂處，此外保羅右手臂與右手亦受重傷，必須縫針。

狄帕培出庭自辯時指出，他的嗜好是一邊打電玩遊戲，一邊聽政治播客，每天花在電玩遊戲與播客時間長達六個小時。大約10年前，他從專門騷擾婦女的電玩遊戲Gamergate中，開始接觸右翼陰謀論。

狄帕洛稱，從這些右翼管道，他開始相信新聞媒體對川普的報導是一派謊言。當他被捕之後，警方從他的網路部落格發現他宣揚匿名者Q (QAnon) 陰謀論，稱美國政府唯一崇拜魔鬼戀童症集團操作。

狄帕洛亦涉嫌對警方提及其他攻擊目標，包括一名研究LGBTQ 議題的密西根大學教授、紐森州長、好萊塢著名影星湯姆漢克斯 (Tom Hanks) ，以及拜登 的兒子杭特 . 拜登 (Hunter Biden)。