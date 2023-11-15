APEC峰會前喊話「淨化」舊金山 紐森挨轟 「為何要為了中國修容」

加州州長紐森推動舊金山與灣區環境改造，遭到反對者猛烈批評。（加州州長辦公室）

APEC峰會召開，總統拜登也將與中國領導人習近平會面，不過加州 州長紐森 卻意外成為箭靶。因為他在會前再度強調，舊金山 市容應該好好整理一番，結果引發反對者的連番砲轟，質疑他為何等到APEC才注意到舊金山包括遊民等問題，還批評他寧可為中國共產黨清理門面，卻不願意為加州人打掃環境。

福斯新聞（FOX News）整理各方的批評言論，其中包括「共和黨國會競選委員會」（National Republican Congressional Committee）X帳號質疑，極端民主黨人聯合紐森，把加州搞成犯罪與遊民大本營，「為何他們要為了中國修容，而不是為了加州呢？」

共和黨籍的阿肯色州州長桑德斯（Sarah Huckabee Sanders）說，紐森此說凸顯，民主黨人能為而不為，「我們為阿肯色所做的都是為了當地人，而不是中共」。

其他意見領袖、新聞工作者則是批評，美國都會區的問題，管他是犯罪、毒品、遊民，很顯然都可以馬上改善，但這些民主黨空談者卻等到外國獨裁者要來才趕忙著手，讓這些政客對市容刮目相看。

對於紐森本人的批評也不少，如威斯康辛卸任州長沃克（Scott Walker）稱，紐森是故意幫拜登擋子彈，把自己變成箭靶，好讓國際媒體少談拜登治下的爛事，「紐森之前還是舊金山市長呢，他和拜登的爛事早就存在了」。

紐森先前的宣布為，舊金山與灣區將開始整頓環境，這是「Clean California」的一部分，不是一時一地的權宜作為，灣區各地共有相仿的15個計畫同時展開，加州也會全面整改，「從2021年7月就已經開始，遠早於APEC」。

不過，紐森還是承認了APEC確實有其影響。他說，舉辦大型活動，特別是21國領袖、數以千計的人士都要到來，舊金山必須展顯出最好的一面。州長辦公室回應FOX News的提問時則說，「Clean California 」2021年開始後，已經清理了3275個遊民營地，移除200立方呎的垃圾。