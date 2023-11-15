習近平抵金山 全美上千僑胞趕赴歡迎

上千名來自全美各地的華人，前來歡迎習近平主席和中國代表團的到來。（本報記者／攝影）

中國國家主席習近平 於14日下午2時35分抵達舊金山 市，參加第30屆亞太經濟合作組織會議（APEC），並出席美中元首會晤。

習近平可能乘坐的紅旗牌汽車直接駛入酒店入口預先搭建好的白色帳篷中，並未公開露面。（本報記者／攝影）

上午在主會場附近的芳草地藝術中心（Yerba Buena Center for the Arts）廣場，聚集了上千名來自全美各地的華人，其中不乏連夜從東岸趕過來的僑胞，包括費城福建同鄉會、美國連江同鄉會、美國福建同鄉會等，歡迎習近平主席和中國代表團的到來。

現場僅有零星抗議人群，在防護圍欄上張貼醒目標語，並用高音喇叭控訴中國地方政府存在腐敗等違法行為等。隨後，支持人群也同樣舉起美中國旗以及高音喇叭對抗。

現場僅有零星抗議人群。（本報記者／攝影）

現場約有100名騎警和特勤局警員維持治安。 （本報記者／攝影）

雙方曾有短暫互喊口號，但並未發生肢體接觸。警員用鐵柵欄將雙方隔離開，並用人牆將抗議團體保護起來，以防雙方衝突升級。現場約有100名騎警和特勤局警員維持治安。

下午4時，中國代表團車隊抵達下榻酒店St. Regis，習近平可能乘坐的紅旗牌汽車直接駛入酒店入口預先搭建好的白色帳篷中，並未公開露面。隨行人員看到中國外交部部長王毅、駐美大使謝鋒、中國駐舊金山總領事張建敏等。

記者現場了解，明日的拜習會 將迎來抗議的最高峰。根據13日的觀察，安保力量不會影響抗議活動，但會對潛在的衝突果斷進行干預。 舊金山警長史考特（Bill Scott）曾表示，警局的首要目標是將抗議活動維持在和平、互相尊重的程度內，任何暴力、損害公物的行為將不被容忍。

美國福建同鄉會主席陳恆表示，美中兩國領導人會晤對於全世界的和平和經濟發展有著重要的作用。 （本報記者／攝影）

美國福建同鄉會主席陳恆表示，美中兩國領導人會晤對於全世界的和平和經濟發展有著重要的作用。身為海外華僑，他驚嘆於祖國的變化，並希望中美兩國能夠持續加強溝通。

美西中國和平統一促進會發表聲明，中美兩國的經濟總量占全世界40%以上，兩者合則兩利，鬥則雙損。「希望拜習會圓滿成功，引領兩國進入新階段。」

中國駐美大使謝鋒。（本報記者／攝影）