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鞏固海岸 金山啟動千億基礎建設

編譯組／綜合報導
舊金山即將啟動史上最大基礎建設項目。（美聯社）
舊金山即將啟動史上最大基礎建設項目。（美聯社）

據「紀事報」（Chronicle）報導，舊金山和美國陸軍工程兵團（U.S. Army Corps）可能很快就會啟動該市歷史上最大的基礎設施項目：為海平面上升準備海灣海岸線。這項工作可能持續數十年，耗資超過100億元。

研究開始四年後，舊金山港準備簽署陸軍工程兵團發布的計畫草案，該草案涉及如何最好地保護7.5哩的城市海濱免受氣候變化的潛在影響。

舊金山市的消息來源顯示，該計畫的初始標價在130億元左右，其中三分之二將由聯邦政府支付。該報告預計將於1月份發布，供公眾評議。市政機構已經在審查和評論初稿，市政廳表示同意將初稿公之於眾。

舊金山港和陸軍工程兵團都沒有具體說明長期戰略可能是什麽樣的，但強調最初的一套備選方案肯定會在未來進行修改。陸軍工程兵團正在使用五種海平面上升預測，從保守到激進不等，但都延伸了一個多世紀，到2140年。

鑒於海岸線沿線的景觀各不相同，被建議的方案很可能因地而異。例如，2022年的規畫工作預覽就提到了在Mission Creek 和 Islais Creek建造潮汐閘，以及將Embarcadero抬高7呎等方案。

舊金山港對其適應性的關注可以追溯到2018年，當時對Embarcadero地19世紀的海堤進行的一項工程研究發現，海堤在大地震中很容易發生蹣跚移動，這將引發海堤後面垃圾填埋場的液化。同年，舊金山選民批准了一項4億2500萬元的債券，用於加固海堤並提高其抗震能力。

一年後，陸軍工程兵部隊與舊金山港聯合研究了港口7.5哩海岸線洪水可能造成的長期影響。此後，多達20名來自陸軍工程兵部隊的規畫師和工程師至少每隔一周與15名港口員工在線會面，討論替代方案並對各種研究進行微調。

本周，舊金山港簽署了協議，表示即使不支持所提出的每個備選方案的每個細節，也支持這項工作的方向。這樣，陸軍工程兵團就可以準備在今年冬天發布初步研究報告。如果一切按計畫進行，舊金山的這項 「大型項目 」將於 2025年作為聯邦項目提交國會審批。

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