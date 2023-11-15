我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

APEC前喊淨化舊金山 紐森挨轟 「為了中國修容」

襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭聲淚俱下：想改變腐敗的政府

南加僑胞包20大巴來挺習 荷槍保安隨行

本報記者／洛杉磯報導
南加近千名華僑14日一早披星戴月遠赴舊金山力挺習近平訪美，圖為南加台山聯誼會代表。（鹿強提供）
南加近千名華僑14日一早披星戴月遠赴舊金山力挺習近平訪美，圖為南加台山聯誼會代表。（鹿強提供）

近千名頭戴小紅帽的南加州華僑，從未滿20歲的留學生到超過90多歲的長者，14日清晨遠赴舊金山力挺習拜會，並喊出「習主席待幾天，大家就待幾天」 。此次南加僑界出動20輛大巴，預訂400個房間，組織者之一鹿強表示，大家熱情高漲，一路全程歡迎習近平，不僅有來自南加，還有來自紐約的近千人和其他地區的華人華僑，預計這幾日舊金山會聚集至少上萬人。

洛杉磯華埠大聯盟代表。（鹿強提供）
洛杉磯華埠大聯盟代表。（鹿強提供）

14日早上6時天還沒亮，來自四面八方的人們拉著行李箱聚集在南加多個集合點登上前往舊金山的大巴。南加組織者鹿強表示，原定14日上午8時左右出發，但因習近平當天下午2點左右就會抵達，所以臨時提前到早上6點，大約800多人分乘20輛大巴出發，光是接送地點就七八個。每輛車都是50人座大巴，且每台車配一個導遊，這次大概四天三夜的旅行除表達對習近平的支持，同時也會安排大家在當地旅遊。

乘坐大巴有800多人，還有100多人自己開車前往舊金山。近千人光是安排住宿和吃飯問題就是一大挑戰。活動組織主要成員20多人一星期完成所有動員和組織。鹿強表示，他利用自身旅行社資源，到處找車找合作夥伴，現在是旺季，每台車每天花銷至少是5000元。舊金山酒店的單價也較高，且現在是旺季，每個房間至少在150元左右，預訂五個酒店400個房間。吃飯要分好幾個餐廳，多數是中餐，光是盒飯就要準備千份，全程花銷至少幾十萬元，都是大家捐款。

在14日早上6時天還沒亮就有四面八方的人們拉著行李箱聚集在南加多個集合點登上前往...
在14日早上6時天還沒亮就有四面八方的人們拉著行李箱聚集在南加多個集合點登上前往舊金山的大巴。（鹿強提供）
14日早晨天還沒亮，來自四面八方的人們拉著行李箱聚集在南加多個集合點登上前往舊金...
14日早晨天還沒亮，來自四面八方的人們拉著行李箱聚集在南加多個集合點登上前往舊金山的大巴。（鹿強提供）

這次南加總動員，參加者有學生也有長者。學生有200人，來自南加各所大學，最遠來自聖地牙哥加大、聖塔芭芭拉加大，還有洛杉磯加大、北嶺州大等學校。華人長者如南加僑界熟知的僑領張素久，年近90，仍堅持要去。同行者也有其他年邁華僑，組織者擔心太多老人家會照顧不過來，勸阻了一些人，但還是有很多人堅持前往。

舊金山活動現場各方勢力聚集，預計會有上萬人，背景複雜。為保障安全，南加華僑們還聘請10名荷槍實彈的保安。鹿強表示，聘請十個荷槍實彈穿制服的保安，主要是維護現場秩序。並且提醒大家不要惹事打架，但也不能被其他人騷擾，堅持動口不動手。此行主要是歡迎習近平主席，現在不知道他會在哪裡出現，也許什麼也見不到，甚至連車隊看不到，但是大家還是樂意奔赴舊金山，習主席待幾天，大家就待幾天。

鹿強有多年的組織歡迎或抗議活動的經驗，很重視保密，連住哪裡都不公開。他說，全美各地的人都在這一兩天趕過來，舊金山維安是一大考驗。習近平近十年都沒有來美國，大家期盼這次能讓中美關係改善。

南加華人華僑聯合總會的成員們都頭戴小紅帽。（鹿強提供）
南加華人華僑聯合總會的成員們都頭戴小紅帽。（鹿強提供）
南加近千名華僑14日一早披星戴月遠赴舊金山力挺習近平訪美。（鹿強提供）
南加近千名華僑14日一早披星戴月遠赴舊金山力挺習近平訪美。（鹿強提供）

南加 舊金山 習近平

上一則

愉快的開會 張忠謀感謝蕭美琴安排

下一則

被控襲擊裴洛西丈夫 嫌犯出庭應訊稱：想結束腐敗

延伸閱讀

習近平下榻瑞吉酒店 舊金山市中心安保再升級

習近平下榻瑞吉酒店 舊金山市中心安保再升級
南加僑界近千人 遠赴舊金山歡迎習近平

南加僑界近千人 遠赴舊金山歡迎習近平
習近平下榻酒店外 數千支持者聚集 僅有零星抗議者

習近平下榻酒店外 數千支持者聚集 僅有零星抗議者
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機
美國之音：拜登習近平將在費羅麗莊園會談4小時

美國之音：拜登習近平將在費羅麗莊園會談4小時

熱門新聞

王丹與蓋拉格並坐。（記者陳意涵／攝影）

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

2023-11-11 21:07
屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損失七萬。（電視新聞截圖）

「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬

2023-11-07 19:52
沃爾瑪黑色星期五促銷8日開跑。（美聯社）

沃爾瑪黑五促銷 網購8日先開跑

2023-11-08 01:18
上千名來自全美各地的華人，前來歡迎習近平主席和中國代表團的到來。（本報記者/攝影）

習近平下榻酒店外 數千支持者聚集 僅有零星抗議者

2023-11-14 19:37
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

矽谷裁員未歇 Google等4公司再砍1700人

2023-11-07 01:12
漢堡王將在11月9日推出消費5元獎勵三明治優惠。（美聯社）

11/9炸雞三明治日 優惠吃雙份

2023-11-08 01:16

超人氣

更多 >
秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟

秘訣找到了…烤地瓜多做「1動作」 又甜又鬆軟
哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行

哄抬佣金遭判賠18億…收入大縮水 8成房仲恐轉行
疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死

疑拖欠租金…紐約皇后區3房客被房東捅死
逾四成美國人 不知自己罹患這種病

逾四成美國人 不知自己罹患這種病
習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機