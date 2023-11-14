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APEC安保 道路戒嚴及交通改道 客流稀少 華埠部份小商家被迫休業

記者李怡／舊金山報導
APEC期間空曠的華埠主要商業街。（記者李怡／攝影）
APEC期間空曠的華埠主要商業街。（記者李怡／攝影）

13日是2023APEC亞太經合組織高（APEC）峰會在舊金山進行的第三天。根據早前舊金山市政府發布的預期數據顯示，本次峰會將為當地經濟帶來五千萬元的收益。 但據本報記者了解，會議期間因受到道路戒嚴及公共交通改道行駛影響，到訪舊金山的客流稀少，諸多華埠與當小商業主被迫選擇休業。

2023APEC籌備委員會聯合主席徐鵬表示，今年APEC會議在舊金山的特色是年輕活力和全民互動。 從籌委會的組織架構到與會所支持的企業和人員普遍年輕化，且注重高峰會與社區的互動。 包括10日在峰會開始之前，舊金山華埠就已經開展了為期兩天的夜市活動。且任何峰會期間的文娛活動和餐飲輸入提供2023APEC驗證碼，就會享有相關的優惠。 打開APEC官網，主頁會有推薦舊金山在APEC期間的文娛活動、藝術展覽以及14家華埠的中餐館。

但即使在2023APEC籌委會為當地小商業極力推薦和宣傳的情況下，舊金山華埠的小商業業務流量還是受到了嚴重的影響。

峰會期間空蕩蕩的中餐館。（記者李怡／攝影）
峰會期間空蕩蕩的中餐館。（記者李怡／攝影）

位於華埠主要商業街士德頓街上主營零售、快遞旅遊諮詢的小商業主Shirly表示：「因APEC會議封路的影響，舊金山整體的人流都減少了，來華埠的客流更是稀少，大家都擔心進城來華埠道路戒嚴就回不去了。店裡的生意從周日開始就已經無人問津、一單生意也沒接到。看這個趨勢，不得已要給自己放一周假，關店回家休息了。」

記者走訪華埠主要商業街道發現，向Shirly一樣打算關店和已經關店的小商業主有不少，且多家店面已經拉下了鐵頭閘關閉了店面。

商業街上隨處可見的安保警察。（記者李怡／攝影）
商業街上隨處可見的安保警察。（記者李怡／攝影）

即使是APEC官網上推薦的14家中餐廳，生意在峰會期間也是清淡。據位於Kearny街上西安麵館的店老闆表示，店面向峰會的參與者給九折優惠，這幾天店里的生意還是非常的冷清。 與其這樣等下去還要養員工、付店裡的水電費，不如停業回家休息幾天。

位於本次峰會馬士孔尼國際會議中心的多家零售店面已經關閉，因為周圍的安保級別更高。送貨的車輛，和平常的鄰居熟客，都受到安保封路的影響進出不暢，生意無法照常經營 。

在高峰會開始前，舊金山市議員就曾在市議會上提出法案，用籌辦峰會的數千萬儲備金，給在峰會期間受到嚴重影響的小商戶、企業和從業人員進行補貼。但之後這項提議隨著APEC會議的召開，也就不了了之。

APEC高峰會隨著14日、15日和16日CEO高峰會的召開和「拜習會」的進行，安全等級只能是越來越嚴格。屆時會對小企業主門造成怎樣的影響，還不得而知。

APEC 舊金山 華埠

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