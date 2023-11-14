僑領趙建榕：習近平31年前曾訪舊金山 隨和健談

中國國家主席習近平（左四）1992年訪問舊金山，在機場和接機的福建鄉親合影。（趙建榕提供）

中國國家主席習近平 14日起出席在舊金山 舉行的亞太經濟合作會議，這是目前所知習近平第三次訪問舊金山。舊金山僑領趙建榕回憶，31年前習近平第二度訪金山時非常低調，很隨和也很健談，對當時他當政的福州工業產值等數據都可精準地脫口而出。令趙建榕印象最深刻的是，習近平還提到對福州靜安河的成功改造。

1992年9月，當時習近平擔任中國福州市委書記兼市人大常委會主任，率團訪問美加。此行很低調，事先沒有通知中國駐舊金山總領事館，是習近平第二次訪問舊金山。

當年在灣區參與接待的舊金山八閩同鄉會負責人趙建榕說，可能是因為當時海外對中共「太子黨」（習的父親習仲勛是中共元老）的議論，所以習近平非常低調，他率領的「福州市經貿代表團」訪問美加一些城市，並未通知各地的中國使領館。團員之一、當時的福建市委統戰部長孫海山是趙建榕的朋友，用朋友名義聯絡趙建榕，請他以個人身分（非僑團負責人身分）到機場接機。

1992年9月15 日一大早，趙建榕和多位福建鄉親在機場迎接來自家鄉的「父母官」。習近平和大家寒暄合影，對他們說，白天有參訪活動，請大家晚上到華埠 假日旅館（現希爾頓旅館）會面。

趙建榕回憶說：「會面時習近平問了一些話：灣區有多少華人？有多少福建人？華人大多從事甚麼工作等等。很隨和。」之後60至70位八閩僑胞在華埠翡翠酒家宴請習近平一行。

宴會上，習近平即席致詞，說了半個多小時。趙建榕說：「他很健談，福州的工業產值等數據脫口而出。我印像最深的，是他談福州靜安河的改造。因為發展工業、人口增加，這條河原來污染很嚴重。我曾回福州去看過，現在河水非常清澈。」

習近平第一次造訪舊金山是1985年，時任中國河北省正定縣委書記，訪問愛荷華州，經過舊金山，曾在金門大橋留影。

1993年11月，亞太經濟合作會議在西雅圖舉行，時任中國國家主席江澤民出席會議。他提前一天來美國，先訪問舊金山，當天晚上在舊金山中領館會見一百多位美國企業界人士。

這次習近平也將會見美國企業界人士，但地點應該不會是舊金山中領館。