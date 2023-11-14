我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麵包袋五顏六色標籤藏「密碼」 一看就懂

川普親姊陳屍紐約公寓享壽86歲 曾批弟「虛假殘忍、不值得信賴」

舊金山市長布里德設晚宴 歡迎APEC與會成員

記者李怡／舊金山報導
舊金山市長布里德致歡迎詞。（記者李怡／攝影）
舊金山市長布里德致歡迎詞。（記者李怡／攝影）

為期一周的亞太經濟合作組織（APEC）會議正在舊金山舉行，舊金山市長布里德12日晚間招待了來自世界各地的官員和與會企業代表。

市政大廳內的金門大橋裝置。（記者李怡／攝影）
市政大廳內的金門大橋裝置。（記者李怡／攝影）

當晚的活動僅向部分受邀媒體與APEC與會代表開放。市府大樓內部以華麗燈光點綴，並搭建了舊金山的標誌性建築金門大橋，引得到訪嘉賓合影留念。歡迎儀式現場有原住民舞蹈與代表不同族裔的音樂表演，彰顯舊金山的熱情好客和多元文化的東道主禮儀。市府大樓被APEC藍點亮，會議進行時多量警車和諸多警員駐守，道路戒嚴，彰顯舊金山對於本次會議安保工作的用心和重視。

禮賓官穆杜主持歡迎晚宴。（記者李怡／攝影）
禮賓官穆杜主持歡迎晚宴。（記者李怡／攝影）

歡迎晚宴由舊金山市禮賓官穆杜（Maryam Muduroglu）主持。舊金山市長布里德與APEC工商諮詢理事會（ABAC）主席、華美銀行（East West Bank）董事長吳建民（Dominic Ng）共同接待來自21個成員國的企業代表和官員。

布里德表示：「舊金山在建立良好的國際關係方面一直是創新者。我們知道全球對於舊金山很重要，舊金山對於全世界也很重要。本周即將開啟的豐富多彩的論壇、周邊會議以及其他 活動，我們會藉此了解彼此的重要性。熱切期待即將到來的精彩重要時刻，藉此機會感謝所有參與APEC的每一位成員。感謝來自美寶的聯合主席徐鵬（Kevin Xu），感謝他的貢獻和 努力，感謝加州副州長康伊蓮和眾多的傑出領袖。」

華美銀行董事長吳建民致歡迎詞。（記者李怡／攝影）
華美銀行董事長吳建民致歡迎詞。（記者李怡／攝影）

吳建民致歡迎詞表示，為了加強與工商界的聯繫，APEC在1995年成立了工商諮詢理事會。 其理事會由APEC成員推薦三名工商界代表組成，負責對APEC貿易自由投資、技術合作和友好貿易環境等議題提出一線建議，並向領導官員和部長級會議提交匯總報告。

美寶集團董事局主席、2023APEC籌備委員會聯合主席徐鵬表示：「舊金山以創新和高科技創新聞名全球。今年APEC主題的體現是AI人工智慧領域，世界最頂尖的20個AI技術公司都在舊金山，圍繞著AI技術衍生出來的其他產業，如何把各產業融合AI技術數位化，也會在本周高峰會展現出來。」

加州副州長康伊蓮、前州長戴維斯（Gray Davis）、舊金山市APEC首席贊助商貴騰大賭場(Graton Resort & Casino)印第安人聯合會部落主席薩里斯（Greg Sarris）、美寶集團董事長APEC 籌備委員會聯合主席徐鵬、SF Global執行長趙翠薇（Darlene Chiu Bryant）、市府律師邱信福、估價官郭華建等出席了當晚的歡迎晚宴。

舊金山 APEC AI

上一則

佛州犯罪率降 加州卻飆升 「歸因無法無天文化」

下一則

APEC峰會開鑼 舊金山市容煥然一新 遊民也變少了

延伸閱讀

舊金山治安混亂 電視台採訪APEC遭搶 「拍攝檔案不見」超崩潰

舊金山治安混亂 電視台採訪APEC遭搶 「拍攝檔案不見」超崩潰
舊金山為APEC洗街、鋪路、趕遊民 會場外兩條街仍是「鬼城」？

舊金山為APEC洗街、鋪路、趕遊民 會場外兩條街仍是「鬼城」？
列治文唐宮酒樓 將改建為安老服務中心

列治文唐宮酒樓 將改建為安老服務中心
金山市府：峰會期間民眾不宜駕車出行

金山市府：峰會期間民眾不宜駕車出行
住房債券公投提案 金山議會通過明年3月舉行

住房債券公投提案 金山議會通過明年3月舉行

熱門新聞

王丹與蓋拉格並坐。（記者陳意涵／攝影）

中國民運人士魏京生、王丹、王軍濤 宣布建立民主中國方案

2023-11-11 21:07
屋崙一家便利店發生入室盜竊搶劫。劫匪使用挖掘機破壞商戶防彈玻璃，進行作案。商戶損失七萬。（電視新聞截圖）

「這是美國噩夢」北加2劫匪挖掘機打破防彈玻璃搶劫 店東損失7萬

2023-11-07 19:52
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

矽谷裁員潮未止 Google等4公司再砍1700人

2023-11-06 21:43
沃爾瑪黑色星期五促銷8日開跑。（美聯社）

沃爾瑪黑五促銷 網購8日先開跑

2023-11-08 01:18
包括Google在內的四間加州科技公司將裁員1700餘人，延續了去年以來科技業的裁員潮。（美聯社）

矽谷裁員未歇 Google等4公司再砍1700人

2023-11-07 01:12
漢堡王將在11月9日推出消費5元獎勵三明治優惠。（美聯社）

11/9炸雞三明治日 優惠吃雙份

2023-11-08 01:16

超人氣

更多 >
神經科專家做研究後 開始吃這種保健品

神經科專家做研究後 開始吃這種保健品
紐約華裔女護理占房 屋主折價出售

紐約華裔女護理占房 屋主折價出售
紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」
帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你

帳戶突被關？這些行為恐引銀行注意你
這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州

這個州是觀光勝地 也是全美最健康的州