舊金山市長布里德設晚宴 歡迎APEC與會成員

舊金山市長布里德致歡迎詞。（記者李怡／攝影）

為期一周的亞太經濟合作組織（APEC ）會議正在舊金山 舉行，舊金山市長布里德12日晚間招待了來自世界各地的官員和與會企業代表。

市政大廳內的金門大橋裝置。（記者李怡／攝影）

當晚的活動僅向部分受邀媒體與APEC與會代表開放。市府大樓內部以華麗燈光點綴，並搭建了舊金山的標誌性建築金門大橋，引得到訪嘉賓合影留念。歡迎儀式現場有原住民舞蹈與代表不同族裔的音樂表演，彰顯舊金山的熱情好客和多元文化的東道主禮儀。市府大樓被APEC藍點亮，會議進行時多量警車和諸多警員駐守，道路戒嚴，彰顯舊金山對於本次會議安保工作的用心和重視。

禮賓官穆杜主持歡迎晚宴。（記者李怡／攝影）

歡迎晚宴由舊金山市禮賓官穆杜（Maryam Muduroglu）主持。舊金山市長布里德與APEC工商諮詢理事會（ABAC）主席、華美銀行（East West Bank）董事長吳建民（Dominic Ng）共同接待來自21個成員國的企業代表和官員。

布里德表示：「舊金山在建立良好的國際關係方面一直是創新者。我們知道全球對於舊金山很重要，舊金山對於全世界也很重要。本周即將開啟的豐富多彩的論壇、周邊會議以及其他 活動，我們會藉此了解彼此的重要性。熱切期待即將到來的精彩重要時刻，藉此機會感謝所有參與APEC的每一位成員。感謝來自美寶的聯合主席徐鵬（Kevin Xu），感謝他的貢獻和 努力，感謝加州副州長康伊蓮和眾多的傑出領袖。」

華美銀行董事長吳建民致歡迎詞。（記者李怡／攝影）

吳建民致歡迎詞表示，為了加強與工商界的聯繫，APEC在1995年成立了工商諮詢理事會。 其理事會由APEC成員推薦三名工商界代表組成，負責對APEC貿易自由投資、技術合作和友好貿易環境等議題提出一線建議，並向領導官員和部長級會議提交匯總報告。

美寶集團董事局主席、2023APEC籌備委員會聯合主席徐鵬表示：「舊金山以創新和高科技創新聞名全球。今年APEC主題的體現是AI 人工智慧領域，世界最頂尖的20個AI技術公司都在舊金山，圍繞著AI技術衍生出來的其他產業，如何把各產業融合AI技術數位化，也會在本周高峰會展現出來。」

加州副州長康伊蓮、前州長戴維斯（Gray Davis）、舊金山市APEC首席贊助商貴騰大賭場(Graton Resort & Casino)印第安人聯合會部落主席薩里斯（Greg Sarris）、美寶集團董事長APEC 籌備委員會聯合主席徐鵬、SF Global執行長趙翠薇（Darlene Chiu Bryant）、市府律師邱信福、估價官郭華建等出席了當晚的歡迎晚宴。