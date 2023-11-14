APEC峰會開鑼 舊金山市容煥然一新 遊民也變少了

馬士孔尼中心外景。（記者徐蓓蓓／攝影）

2023亞太經合組織APEC 峰會正式在舊金山 拉開序幕。上一次舊金山承辦這樣大型的會議還是1945年簽署「聯合國憲章」的大會。為向與會國家呈現出舊金山最好的一面，全城都進行了深度清潔，增加了遊民 收容床位，增派了警員。不少人在社媒上感嘆，街頭巷尾的大麻味和尿騷味不見了，遊民也變少了。

Shine on SF 祝福牆。（記者徐蓓蓓／攝影）

漫步舊金山市中心，從華埠到聯合廣場再到APEC主會場馬士孔尼中心一帶，可以說是煥然一新。聯合廣場冬季的溜冰場已經有很多人在溜冰，巨大的聖誕樹也矗立一旁。而一箭之遙位於Howard街的馬士孔尼中心街道兩側都已經圍起一人多高的雙層柵欄。各個路口都有多位警員執勤。

媒體中心的金山標誌性纜車。（記者徐蓓蓓／攝影）

馬士孔尼中心分為南、北、西三座主樓，隔街相望。整體建築外牆由完全透明的玻璃和大型白色鋼架結構組成。目前中心外牆和附近道路都掛滿「APEC 執行長峰會 美國 2023」字樣的旗幟。南樓外牆還有寫著本屆峰會口號「堅韌（Resilience)」、「創新（Innovation)」字樣的巨幅海報。

整個會議最先開放的設施之一，是位於北樓地下一層的「國際媒體中心」。來自世界各地的大批媒體記者在一周的會議期間就會以此為工作地點，將會場信息和最新結果從這裡發送至世界的各個角落。

「媒體中心」是巨大開放式空間，除新聞發布會場和供媒體租借的現場演播室區域以藍色帷幕隔斷之外，其他區域基本一覽無餘。

現場除「媒體中心」必備的成排辦公長桌區域供媒體記者使用外，在中心地帶還停靠一輛舊金山代表性的纜車。纜車後方是由一張張寫滿祝福的閃亮小便簽匯聚成的「閃耀舊金山（Shine on SF)」字樣的裝置藝術。

「媒體中心」入口處附近，有舊金山圖書館提供的免費取閱書架，放滿了各類介紹這座城市歷史和文化的圖書。而在整個空間的兩端分別是Meta的科技體驗中心和Google的AI互動展示區。

安保方面，即使是有媒體通行證的人士也無法隨意出入會場。需要額外申領每一場活動的專門通行證，並由工作人員帶領在指定時間進入和離開會場。

而各國代表團大多選擇居住在馬士孔尼中心周邊高檔酒店。已經知道的有中國代表團包下St. Regis酒店，韓國代表團入住萬豪酒店，台灣代表團分別入住威斯汀和萬豪酒店。而拜登總統據說將會入住費爾蒙（Fairmont）酒店。