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排華法案廢止80周年 華府12月5日舉辦紀念活動

抗議習到訪 中國民運大部隊 正在趕赴舊金山

習近平將出席APEC 主辦採先到先入座 中媒大陣仗抵達占位

中央社／舊金山12日專電
APEC會議將有超過2000名媒體人員到舊金山採訪，會場「摩斯康尼中心」的國際媒體中心設有付費媒體拍攝區。（中央社）
APEC會議將有超過2000名媒體人員到舊金山採訪，會場「摩斯康尼中心」的國際媒體中心設有付費媒體拍攝區。（中央社）

APEC會議昨天於舊金山登場，中國國家主席習近平預料將參觀華埠。今天大批中國媒體抵達舊金山，主辦方規定新聞中心無固定座位、採先到先入座原則，但新華社搶先在桌上貼紙條、擺放物品占位。

舊金山政府估計，亞太經濟合作會議（APEC）將有超過2000名媒體人員前來採訪，會場「摩斯康尼中心」（Moscone Center）的國際媒體中心設有座位區、採訪連線區及攝影高台區，部分區域須付費才能使用，開放式座位則採先到先入座的規定。

美國總統拜登（Joe Biden）與習近平將於15日舉行雙邊會談，美中元首的互動和對話以及未來兩國的競合，備受國際媒體和各界關注。拜習會舉行的時間和地點細節則尚未正式對外公布。

除APEC經濟領袖週的各項會議外，由APEC國家中心（The National Center for APEC）主辦的APEC企業領袖高峰會（APEC CEO Summit）將於14至16日登場，根據官網資訊，拜登和習近平亦受邀參與會議，但並未確認是否出席。

舊金山亞裔人口超過3成，擁有北美歷史最悠久、號稱最大的華埠。11日和12日晚間，華埠封街舉辦大型夜市，效仿市議員殷嘉立（Joel Engardio）日前於選區舉辦的試點夜市，期盼藉由APEC迎來中國和國際遊客期間，挽回人氣。

據了解，習近平這次也可能會參觀華埠內的知名餅家和駐美中華總會館。中國這次有大批記者前來採訪，今天國際媒體中心約有半數是來自中國的媒體。

雖然官方已規定每日的座位先到先入座，若各家媒體需要固定座位須額外付費，中國官媒新華社離開前則在桌上貼上手寫紙條，寫上XINHUA NEWS AGENCY，並擺滿大會於展區發放的小點心和書籍，示意已占好座位。

APEC 華埠 舊金山

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