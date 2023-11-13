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豪雨本周襲灣區 攪局金山APEC 北加山區或降大雪

編譯組／綜合報導
加州雨季第一個強大暴風雨預測於周二降臨灣區，正逢APEC峰會期間。(美聯社）
加州雨季第一個強大暴風雨預測於周二降臨灣區，正逢APEC峰會期間。(美聯社）

加州雨季第一個強大暴風雨將於周二(14日）降臨，氣象專家預測這場暴風雨將於周二至周五(17日）期間帶來豪雨，北加州山區將降下大雪，豪雨來臨期間，恰逢舊金山2023年亞太經濟合作組織 (APEC) 峰會，數萬名來自全球各地貴賓將群聚舊金山。

專家預測，這場暴風雨如何演變，將受到一些因素影響。根據目前情況，一道強大波狀型急流夾帶大量濕氣，朝向加州快速推動。包括急流與濕氣等因素必須配合，才能形成強大暴風雨。

根據目前發展情況，這場暴風雨將會對灣區至沙加緬度谷地區帶來一至四吋雨水，這些地區預測將從14日起開始下雨，陰雨天氣將一直持續到17日，雨量將以15日當天最高。

全國氣象局指出，包括舊金山在內，加州各地雨量將以15日當天最大。根據舊金山氣象局，從10月1日開始至今，舊金山只降下0.2吋雨水。比每年同期平均雨量1.3吋低。氣象局樂觀估計，到17日為止，這場暴風雨可能將灣區各地雨量拉回一般標準。

根據國家氣象局，暴風雨來襲期間，暴風雨中心將離開加州沿岸一段距離，因此風雨帶來衝擊將有限，然而專家同時警告，14日至17日期間，灣區沿岸地區的風速將達每小時30哩，民眾仍須留意。

專家警告，灣區與中谷低窪地區住戶仍須嚴防洪患。沿海岸一號公路與通達洛杉磯的州際五號公路亦須注意洪患可能造成的影響。一般而言，南加州受到這場暴風雨影響較小，從聖塔芭芭拉至聖地牙哥地帶14日至17日有時出現陰霾天氣，以及地區性小雨。

計畫前往山區度假滑雪民眾必須特別注意14日與15日的路況。北加州山區公路可能會遭豪雨或大雪影響，無法通行。

根據沙加緬度的全國氣象局，14日至17日期間山區將降下大雪，通往內華達山 (Sierra Nevada) 山脈北區的道路可能會出現一呎以上的積雪，這些通道包括朵納通道 (Donner Pass)，以及環繞太浩湖的山峰。7000呎以上高地可能會降下兩呎積雪。下雪情況從16日起將逐漸緩和。下周末起，灣區天空將開始轉晴。

加州 灣區 舊金山

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