Nextdoor將裁員 砍25%員工 Block明年也跟進

Nextdoor、Block加入灣區科技業裁員行列，宣布將裁去四分之一員工。（美聯社）

據「紀事報」（Chronicle）報導，社交網絡公司Nextdoor加入了灣區幾乎每天都在發生的科技裁員 潮，將裁員25%，即近200名員工。據一份公司文件顯示，截至去年年底，該公司共有704名員工。

這家總部位於舊金山 的公司7日報告稱，第三季度凈虧損為3800萬元，原因是「廣告業務不景氣」，而去年同期的虧損額為3500萬元。

作為裁員的一部分，Nextdoor正在尋求每年節省多達6000萬元的開支，首席執行長弗利爾（Sarah Friar）將此次裁員描述為 「合理調整我們的業務規模，使我們的團隊和其他開支與我們的近期收入預期保持一致。」

弗利爾說：「雖然我們對社區變革力量的機遇和信念依然堅定不移，而且我們的業務財務狀況良好，資產負債表健康，但我們必須履行對股東的承諾。」她預計，到2025年，公司的季度現金流收入將與支出持平，也就是說不會出現凈虧損。

與上一年相比，Nextdoor的每周活躍用戶增長了6%，達到4040萬。Nextdoor首席財務官多伊爾（Mike Doyle）辭職，將由公司財務和戰略主管安德森（Matt Anderson）接任。弗利爾曾任Square（即現在的Block）的首席財務官，安德森在加入Nextdoor之前也曾在Block任職。

而Block公司創始人兼執行長多爾西（Jack Dorsey）宣布，計畫明年在這家以金融和支付為重點的科技公司大範圍裁員，原因是公司決定限制員工人數。多爾西指出，經濟增長與員工人數擴張之間存在差異。

在財報電話會議上，運營長阿胡賈（Amrita Ahuja）透露，Block公司的員工人數為1萬3000人，預計到2024年底將為1萬2000名員工這一上限。

去年，多爾西將Block公司從舊金山的中市場（Mid-Market）社區擴展到了屋崙 上城區，只在舊金山租用了兩個較小的辦公室。該公司目前最大的辦公室位於屋崙的Uptown Station，2018 年租下了那裡全部 35.6 萬平方呎的辦公空間。此後，該公司又將部分空間轉租出去。

經營Square支付服務和Cash App的Block公司此前曾在2014年實施過人員上限。多爾西強調了早先的人事上限所帶來的積極影響，稱其能簡化運營及專註公司側重點。

盡管Block公司第三季度報告顯示營收從去年的45億元增至56億元，但其凈虧損也從1870萬元增至3380萬元。